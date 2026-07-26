México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con un inicio histórico

México comenzó con fuerza su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y ya presume el primer lugar del medallero tras la primera jornada de competencias. Con una destacada actuación en distintas disciplinas, la delegación nacional suma 18 preseas: siete de oro, cinco de plata y seis de bronce, superando a potencias regionales como Cuba, Venezuela y Colombia.

El arranque dorado llegó gracias a disciplinas como remo, aguas abiertas, tiro con arco, taekwondo poomsae y bádminton, deportes que colocaron a México en lo más alto de la clasificación desde el primer día de actividades.

Este inicio reafirma el protagonismo de México en el deporte regional. Tras dominar el medallero en la edición de San Salvador 2023, la delegación vuelve a perfilarse como una de las favoritas para terminar en la cima de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.