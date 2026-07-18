Por qué Marc Cucurella es relacionado con la foto de un gato; el origen del meme

Lo que comenzó como una broma entre aficionados terminó convirtiéndose en uno de los memes más populares del torneo e incluso recibió un homenaje por parte de Google, que incorporó un “easter egg”, especial al buscar el nombre del futbolista en su buscador.

La razón por la que relacionan a Marc Cucurella con un gato es porque usuarios en redes sociales comenzaron a compararlo con un gatito gris al que le editaron una melena idéntica a la del futbolista.

La imagen apareció originalmente en redes durante 2024 y rápidamente se convirtió en un meme recurrente entre aficionados españoles. Con el gran nivel mostrado por Cucurella durante el Mundial 2026, el “gato cururella”, volvió a viralizarse y comenzó a inundar plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook.

La popularidad del meme llegó a tal nivel que Google decidió rendir homenaje al futbolista antes de la final del Mundial 2026, Al escribir “Marc Cucurella” en el buscador, aparece una animación especial en la que el famoso gato de melena rizada sostiene y agita una bandera de España.