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Por qué Marc Cucurella es relacionado con la foto de un gato; el origen del meme

En medio de la fiebre por la final del Mundial 2026, uno de los fenómenos más curiosos en redes sociales tiene como protagonista al defensa español que se ha convertido en tendencia por un simpático gato de pelaje gris y abundante melena rizada que miles de aficionados utilizan para representarlo en memes

Julio 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Lo que comenzó como una broma entre aficionados terminó convirtiéndose en uno de los memes más populares del torneo e incluso recibió un homenaje por parte de Google, que incorporó un “easter egg”, especial al buscar el nombre del futbolista en su buscador.

La razón por la que relacionan a Marc Cucurella con un gato es porque usuarios en redes sociales comenzaron a compararlo con un gatito gris al que le editaron una melena idéntica a la del futbolista.

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La imagen apareció originalmente en redes durante 2024 y rápidamente se convirtió en un meme recurrente entre aficionados españoles. Con el gran nivel mostrado por Cucurella durante el Mundial 2026, el “gato cururella”, volvió a viralizarse y comenzó a inundar plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook.

La popularidad del meme llegó a tal nivel que Google decidió rendir homenaje al futbolista antes de la final del Mundial 2026, Al escribir “Marc Cucurella” en el buscador, aparece una animación especial en la que el famoso gato de melena rizada sostiene y agita una bandera de España.

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Mundial futbol Marc Cucurella
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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