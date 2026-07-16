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Marc Cucurella

Marc Cucurella, delantero de la Selección de España en el Mundial 2026

La emotiva historia familiar de Marc Cucurella, el delantero español
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La emotiva historia de Marc Cucurella, el futbolista español que encontró fuerza en su hijo con autismo
Detrás de cada partido, cada victoria y cada celebración en el campo, Marc Cucurella guarda una historia personal que ha transformado su manera de ver la vida.
Julio 16, 2026
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Melisa Velázquez