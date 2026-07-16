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Marc Cucurella
Marc Cucurella, delantero de la Selección de España en el Mundial 2026
Sports
La emotiva historia de Marc Cucurella, el futbolista español que encontró fuerza en su hijo con autismo
Detrás de cada partido, cada victoria y cada celebración en el campo, Marc Cucurella guarda una historia personal que ha transformado su manera de ver la vida.
Julio 16, 2026
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Melisa Velázquez