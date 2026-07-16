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La emotiva historia de Marc Cucurella, el futbolista español que encontró fuerza en su hijo con autismo

Detrás de cada partido, cada victoria y cada celebración en el campo, Marc Cucurella guarda una historia personal que ha transformado su manera de ver la vida.

Julio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
La emotiva historia familiar de Marc Cucurella, el delantero español

La emotiva historia familiar de Marc Cucurella, el delantero español

Getty Images

Marc Cucurella vive uno de los momentos más importantes de su carrera: disputará la final del Mundial 2026 ante Argentina, un partido que marcará su trayectoria, luego de superar a grandes rivales como Francia, Bélgica y Portugal.

El delantero español que se integrará al Real Madrid tras finalizar la Copa del Mundo, ha encontrado en su familia el motor más importante para superar los momentos difíciles, dentro y fuera de la cancha.

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La emotiva historia familiar de Marc Cucurella, el delantero español

Marc Cucurella comenzó una relación en 2018 con la modelo y creadora de contenido, Claudia Rodríguez, y un año después se convirtieron en padres de Mateo, más tarde llegaron Río, en 2021, y Bella, en 2023.

Para el futbolista, formar una familia a temprana edad ha sido uno de sus mayores logros, ya que sus hijos transformaron su manera de ver la vida y se convirtieron en su refugio incluso en los momentos más difíciles de su carrera.

Sin embargo, su hijo Mateo que nación en 2019, ocupa un lugar especial en su corazón, pues fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 cuando tenía un año.

Desde entonces, el futbolista y su pareja han acompañado su desarrollo y han utilizado su visibilidad pública para promover la inclusión y dar mayor reconocimiento al autismo.

Marc Cucurella ha hablado publicamente de la enfermedad de su hijo Mateo

Cucurella y su pareja han convertido la experiencia con su hijo Mateo en un mensaje de inclusión, ayudando a visibilizar el autismo, para el futbolista, la llegada de su hijo transformó su manera de entender la vida, enseñándole a valorar las diferencias y los distintos ritmos de cada persona.

Mi hijo me ha enseñado muchas cosas”, ha contado el futbolista en diferentes entrevistas, destacando que ser padre de un niño con autismo le ha permitido desarrollar más paciencia, empatía y sensibilidad.

En 2025, Marc Cucurella mostró nuevamente su compromiso con la visibilización del autismo al reunirse con Pau Bonet, un niño divulgador del TEA en redes sociales. Durante una entrevista para YouTube, una pregunta del pequeño emocionó hasta las lágrimas al futbolista.

Ya con la voz recuperada declaró: “Es la primera vez que hago esto. Estoy hablando de esto, que para mí es un tema muy personal”. Fue entonces cuando confesó: “Me hace sufrir, sobretodo cuando lo veo que está mal, es un tema que me pone sensible”.

¿Cómo descubrieron que su hijo tiene autismo?

Cucurella contó que él y Claudia comenzaron a notar señales diferentes en el comportamiento de Mateo cuando tenía apenas un año.

Cuando era bebé le poníamos música y él aleteaba. Como no sabíamos, nos lo tomábamos como que estaba bailando. Después fuimos viendo otras cosas”, y compartió otro detalles que los puso en alerta: “Le costaba mucho entrar en las casas que él no conocía, y cuando lo apuntamos a la guardería, veíamos en las fotos que siempre envían que él siempre estaba un poquito apartado. Que no se relacionaba”.

Claudia también ha hablado de los desafíos de cuidar de Mateo, y compartió otro de los comportamientos de su hijo: “No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención... Indicios que nunca hubiera pensado que era autismo por lo que yo conocía, porque Mateo era súper cariñoso”.

Desde el diagnóstico de Mateo, Marc Cucurella y Claudia Rodríguez se han dedicado a acompañarlo y adaptarse a sus necesidades, y con el tiempo, lograron crear una forma especial para que el pequeño pueda disfrutar y vivir con alegría los partidos de su padre.

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Marc Cucurella
Melisa Velázquez
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