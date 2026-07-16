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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez vuelven juntos a la pantalla grande con “Hasta el fin del mundo”

Después de 6 años de su separación, los actores demuestran que siguen conservando su conexión en el cine y su buena relación por la hija que tienen en común

Julio 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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José Luis Ramos

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez nuevamente comparten créditos en la pantalla grande con “Hasta el fin del mundo”, una película romántica que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores por reunir nuevamente a una de las parejas más queridas del espectáculo.

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Getty

La cinta que combina romance y drama, llegará a los cines el 23 de julio, está dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y la historia sigue a Esmeralda y Manuel, dos personas que se reencuentran después de varios años de separación. Ambos deberán enfrentar los recuerdos de un amor que marcó ss vidas y decidir si es posible darse una segunda oportunidad o aceptar que algunas historias están destinadas a permanecer en el pasado.

El tráiler oficial muestra una historia cargada de nostalgia, encuentros inesperados y emociones intensas.

Se trata de su primera película juntos tras su separación, luego de que su historia de amor comenzó durante el rodaje de la primera cinta que realizaron titulada “A la mala” en 2015, una comedia romántica dirigida por Pedro Pablo Ibarra.

En dicha producción, Derbez interpretó a María Laura, una joven contratada para poner a prueba la fidelidad de distintos hombres, mientras que Mauricio dio vida a Santiago, un atractivo empresario del que termina enamorándose.

Aislinn Derbez Mauricio Ochmann
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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