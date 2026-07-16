Qué son las Islas Malvinas y por qué desataron polémica en el Mundial 2026

Al finalizar el encuentro de semifinal, varios futbolistas argentinos entre ellos Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, desplegaron en la cancha una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” un gesto que rápidamente generó reacciones internacionales y que podría derivar en una investigación por parte de la FIFA debido a sus reglas contra los mensajes políticos en los estadios. Dicho mensaje también había aparecido previamente entre algunos aficionados en las tribunas, pese a las restricciones impuestas por la FIFA para evitar símbolos o mensajes políticos durante la competición.

La imagen cobró relevancia porque el partido enfrentó a dos países cuya rivalidad deportiva está marcada por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas, conocido en el Reino Unido como las Falkland Islands.

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Las Islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur, a unos 500 km de la costa de la Patagonia argentina. Está conformado por dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, además de más de 700 islas e islotes menores.

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Actualmente, el territorio es administrado por el Reino Unido como un territorio británico de ultramar bajo el nombre de Falkland Islands, mientras que Argentina mantiene un reclamo histórico de soberanía y las considera parte integral de su territorio nacional.

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El conflicto alcanzó su momento más crítico en 1982, cuando ambos países libraron la Guerra de las Malvinas durante 74 días. En enfrentamiento concluyó con la victoria británica, aunque la disputa diplomática por la soberanía continúa hasta la actualidad.

¿Con cuánto dinero sancionaría la FIFA a Argentina?

Hasta ahora no se ha anunciado el monto de una posible multa contra la Asociación de Futbol Argentino, ya que el caso se encuentra bajo revisión. Sin embargo, el antecedente más cercano ocurrió en 2014, cuando la FIFA sancionó a la AFA con 30 mil francos suizos, equivalentes a unos 33 mil dólares, porque los jugadores posaron detrás de una pancarta con el mismo mensaje. “Las Malvinas son argentinas”.

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El artículo 34.3 del Código de Conducta de los Estadios del Mundial 2026, prohíbe introducir o exhibir banderas, pancartas, prendas u otros objetos que tengan contenido político, ofensivo o discriminatorio.

También se relaciona con las normas de seguridad de la FIFA que prohíben promover mensajes o acciones políticas dentro o en las inmediaciones del estadio antes, durante y después de los partido.

