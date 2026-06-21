Vacaciones de película: descubre 6 destinos que conquistaron la pantalla

Hay lugares que no solo cautivan a los viajeros, sino también a directores y productores de cine que buscan escenarios capaces de dar vida a historias inolvidables, con locaciones tan maravillosas e impactantes que debes visitar por lo menos una vez en tu vida.

Desde ciudades llenas de encanto hasta paisajes naturales de ensueño, estos destinos se han convertido en auténticas estrellas de la pantalla grande, y si buscas unas vacaciones con un toque cinematográfico, toma nota de estos lugares que han brillado en algunas de las producciones más famosas del mundo.

Destinos para tus vacaciones que fueron grandes escenarios de películas

Los escenarios utilizados en estas películas permiten a los viajeros visitar lugares icónicos y vivir de cerca la magia que vieron en pantalla, sumergiéndose en los paisajes y ambientes que cautivaron a cineastas y espectadores de todo el mundo.

Matamata, Nueva Zelanda - El Señor de los Anillos

La pequeña localidad de Matamata alcanzó fama mundial al convertirse en Hobbiton, el hogar de los hobbits en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Sus colinas verdes, paisajes rurales y emblemáticas casas con puertas redondas dieron vida a la Comarca, uno de los escenarios más queridos por los fanáticos de la saga.

Hoy, el set se conserva como una atracción turística que permite recorrer los mismos lugares donde se filmaron algunas de las escenas más icónicas de la Tierra Media.

Henry River Mill Village, Estados Unidos - Los Juegos del Hambre

El antiguo poblado industrial de Henry River Mill Village sirvió como escenario para el Distrito 12 en la película Los Juegos del Hambre, sus casas envejecidas, calles tranquilas y edificios abandonados ayudaron a recrear el ambiente austero donde vivían Katniss Everdeen y su comunidad.

Tras el éxito de la saga, el lugar se convirtió en un atractivo turístico para los fanáticos, quienes pueden recorrer algunos de los escenarios originales y descubrir cómo este pequeño pueblo pasó de ser una fábrica textil abandonada a una locación icónica del cine.

Plaza de España, Sevilla - Star Wars II: El ataque de los clones

La majestuosa Plaza de España se transformó en el planeta Naboo para algunas de las escenas más memorables de Star Wars II, su impresionante arquitectura renacentista y mudéjar, junto con sus elegantes galerías y canales, sirvieron como escenario para el romántico paseo de Anakin Skywalker y Padmé Amidala.

Construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, la plaza es hoy uno de los lugares más visitados de Sevilla y una parada obligatoria para los fanáticos de la saga galáctica.

Wadi Rum, Jordania - Dune

El espectacular desierto de Wadi Rum fue uno de los escenarios principales de Dune, donde sus inmensas dunas rojizas y formaciones rocosas ayudaron a recrear el árido planeta Arrakis.

También conocido como el “Valle de la Luna”, este paisaje de otro mundo ha cautivado a cineastas durante décadas gracias a su apariencia casi extraterrestre, pues además de Dune, también ha aparecido en producciones como The Martian y Lawrence de Arabia, consolidándose como uno de los destinos cinematográficos más impresionantes del planeta.

Jardín de Stourhead, Warminster, Wiltshire - Orgullo y Prejuicio

El templo de Apolo donde el señor Darcy se declara a Elizabeth en la ficción, se encuentra en los jardines de Stourhead, considerados entre los más bellos de Inglaterra. La finca fue transformada en el siglo XVIII por la familia Hoare, que creó un espectacular jardín paisajístico y una mansión neoclásica.

Hoy pertenece al National Trust, alberga una importante biblioteca de la época de la Regencia y ha servido como escenario para otras producciones como Barry Lyndon, Doctor Who y A la caza del amor.

Catedral de Gloucester, Reino Unido - Harry Potter

La histórica Gloucester Cathedral se convirtió en uno de los escenarios más reconocibles de la saga Harry Potter, sus impresionantes claustros góticos sirvieron para recrear los pasillos de Hogwarts.

Construida hace más de 900 años, la catedral destaca por su extraordinaria arquitectura medieval y atrae cada año a miles de visitantes que desean recorrer los mismos corredores por los que caminaron Harry, Hermione y Ron.