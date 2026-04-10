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Los mejores lugares de Japón que amarás conocer

Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo gracias a su mezcla única de modernidad, tradición y naturaleza

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Ciudades como Tokio, Kioto y Osaka forman parte de la llamada “ruta dorada”, pero el país ofrece muchos lugares que amarás visitar en tus próximas vacaciones. A continuación te presentamos los lugares imperdibles.

Tokio / es la puerta de entrada para la mayoría de los turistas. Es una mega ciudad donde conviven templos antiguos con rascacielos, tecnología avanzada y barrios icónicos como Shibuya y Asakusa. No te puedes perder visitar el cruce de Shibuya, el templo Senso-ji en Asakusa y la torre de Tokio o Tokyo Skytree.

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Kioto / es la antigua imperial y el corazón cultural del país. Es famosa por sus templos, santuarios y calles históricas. No te puedes perder de conocer Fushimi Irani Taisha (torii rojos), Kinkaku-ji (pabellón dorado) y el bosque de bambú de Arashiyama.

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Nara / a solo una hora de Kioto es ideal para una excursión de día donde podrás visitar el parque de Nara (ciervos en libertad), así como el Templo Todai-ji (buda gigante).

Osaka / conocida como la capital gastronómica de Japón, es vibrante, moderna y famosa por su ambiente relajado. No te pierdas Dotonbori (neones y comida callejera), castillo de Osaka y Universal Studios Japan.

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Viajar a Japón dsde México puede variar bastante según el tipo de viaje, temporada y estilo de hospedaje, pero un viaje cómodo y de lujo va desde los 130,000 a 200,000 pesos, con vuelos directos, hoteles premium y experiencias.

viajes Turismo japón
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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