Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente se casó con Bettina Anderson

La boda se celebró el pasado fin de semana, luego de que la pareja formalizara legalmente su unión días antes en Florida. De acuerdo con medios estadounidenses, el festejo unió únicamente a familiares cercanos y amigos íntimos en una isla privada del Caribe, donde se organizó una elegante recepción rodeada de medidas de seguridad y detalles exclusivos.

Entre los asistentes estuvieron Ivanka Trump, Eric Trump y Tiffany Trump, además de los cinco hijos de Donald Trump Jr, y su exesposa Vanessa Trump. La ceremonia fue oficiada por un familiar de la novia y contó con decoración de lujo, menús personalizados y un diseño floral a cargo de reconocidos organizadores de eventos de Palm Beach.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia del presidente Donald Trump, quien explicó que no pudo asistir debido a compromisos relacionados con la situación internacional y negociaciones diplomáticas en Medio Oriente. Aunque aseguró que intentó reorganizar su agenda, finalmente permaneció en Washington.