Arap Bethke se estrena como columnista de la revista GeoMundo, donde reflexiona sobre la conciencia ambiental

Reconocido por su destacada trayectoria actoral en televisión, streaming y cine, así como su otro rol importante, el de activista ambiental, Arap Bethke se estrena como columnista fijo de la revista GeoMundo , de la editorial OMedia, con el fin de utilizar su voz pública para impulsar causas ecológicas y de responsabilidad social.

A lo largo de los años, Bethke ha colaborado con organizaciones ambientales, participado en iniciativas de conservación y promovido activamente mensajes de conciencia climática y protección de los ecosistemas.

Asimismo, ha sido elegido como uno de ‘Los 100 Latinos Más Comprometidos con la Acción Climática’. Y la revista Esquire México lo reconoció como la figura más influyente en causas sociales durante los Esquire Awards 2025.

A partir de la edición de mayo de 2026, el actor escribirá una columna permanente en cada número de GeoMundo, donde abordará temas relacionados con el medio ambiente, la conservación, el impacto humano en la naturaleza, la sustentabilidad y la importancia de generar una conexión más consciente con el mundo que habitamos.

“Ser columnista ha sido un sueño para mí desde que leía a los grandes columnistas en la universidad. Seguir levantando la voz por la conservación del medio ambiente y aportar mi granito de arena a la acción climática seguirá siendo una prioridad en mi vida. Le agradezco a GeoMundo y al equipo de OMedia por darme este espacio”, expresó Arap Bethke.

Por su parte, Rodrigo Álvarez, director editorial de GeoMundo, destacó la importancia de sumar una voz auténtica y comprometida como la de Arap Bethke a esta nueva etapa de la publicación.

“Es un privilegio tener a Arap Bethke como colaborador, no solo por su talento, reconocimiento y trayectoria, sino por el honor de acompañarlo en esta faceta de escritor. Mayo 2026 es el inicio de la que, estoy seguro, será una exitosa relación de colaboración con GeoMundo. Bienvenido, Arap”, señaló Álvarez.

Después de más de 20 años de pausa, la revista de la editorial OMedia vuelve con el compromiso de compartir las maravillas del mundo desde una perspectiva humana, consciente y cercana a la naturaleza, celebrando la vida, la cultura, la aventura y la importancia de proteger el planeta para las futuras generaciones.

Con esta colaboración, GeoMundo y la editorial OMedia reafirman su compromiso de construir contenidos con propósito, combinando información, cultura, aventura y conciencia ambiental de la mano de voces influyentes y comprometidas con el futuro del planeta.