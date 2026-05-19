Conoce a los niños que compartirán escenario con Shakira en la final del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, como era de esperarse, el primer medio tiempo de la final ya causa gran expectación, donde Shakira será parte del show musical, y no estará sola.

La cantante invitó a niños y adolescentes de la Ghetto Kids Foundation para acompañarla en el escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que los pequeños se hicieran virales bailando “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

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Shakira invitó a los niños de la Ghetto Kids Foundation al show de la final de la FIFA 2026

Shakira quedó encantada con el video de los niños bailando “Dai Dai” con las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, por lo que decidió invitarlos a acompañarla en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde compartirá escenario con BTS, Madonna y Coldplay.

"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, escribió la cantante sobre el video.

Los niños no dudaron en responder a la cantante: “¡Hola @shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”.

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para apoyar la educación infantil con “Dai Dai”

Shakira, la FIFA y Global Citizen recaudaron más de 40 millones de dólares para programas de educación infantil gracias a “Dai Dai” y la gira Las Mujeres Ya No Lloran, y también lanzaron un concurso mundial para que niños puedan bailar junto a la artista en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Shakira destacó el significado de la campaña:

“Esta canción yo creo que tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito. Y el propósito es, en este mundo dividido y fracturado, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a esos niños para que sean los campeones del mañana, sea realmente lo que es global show en ese escenario de la final del mundial”.

La cantante celebró la magnitud del apoyo reunido y explicó su alcance: “Se han recogido cuarenta millones de dólares, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades, para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad”.

Shakira relató la emoción de formar parte de la final del Mundial y la inspiración que espera transmitir a miles de niños: “Así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo, quizá ahí en la final”.