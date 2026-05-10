Ellos son los futbolistas mexicanos seleccionados para el Mundial 2026

El técnico Javier Aguirre presentó una primera convocatoria integrada principalmente por jugadores de la Liga MX, quienes iniciaron concentración desde mayo como parte de la preparación final rumbo al Mundial.

Entre los porteros convocados destacan Raúl Rangel y Carlos Acevedo, mientras que en la defensa aparecen nombres como Israel Reyes y Jesús Gallardo. La convocatoria también incluye jóvenes promesas y jugadores que han tenido regularidad en el futbol mexicano durante el último año.

En el mediocampo, Aguirre apostó por futbolistas como Luis Romo, Erik Lira y Roberto Alvarado, además del joven Gilberto Mora, quien con apenas 17 años se convirtió en una de las grandes sorpresas del proceso mundialista.

En la delantera fueron considerados Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando González. La lista final de 26 futbolistas será confirmada semanas antes del arranque del torneo, pero esta primera convocatoria deja claro que Aguirre busca combinar experiencia, juventud y talento nacional para competir en casa.

Además de Brian Gutiérrez y Luis Romo. Brian ha sido una de las grandes sorpresas, luego de cambiar oficialmente su afiliación deportiva para representar a México en 2026. El mediocampista, nacido en Estado Unidos y con raíces mexicanas convenció al cuerpo técnico tras su actuaciones recientes en Chivas y en amistosos con el Tri.

Por su parte, Luis Romo se mantiene como uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del grupo. El mediocampista de Chivas ya disputó el Mundial de Qatar 2022 y es considerado por Aguirre como un futbolista clave.