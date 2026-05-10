Revista
Síguenos en:
Sports

Lo que tienes que saber de la inauguración del Mundial 2026

La FIFA reveló nuevos detalles de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026, evento que marcará el inicio del torneo más grande en la historia del futbol

Mayo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
inauguracion-mundial.jpeg

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo de inauguración comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial, programado para las 13:00 horas, por lo que la ceremonia arrancará alrededor de las 11:30 de la mañana. El organismo adelantó que el evento combinará música, cultura y futbol en un espectáculo pensado para mostrar la identidad mexicana ante millones de espectadores en todo el mundo.

Uno de los aspectos más destacados será la participación de artistas internacionales y mexicanos como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes interpretarán temas relacionados con el álbum oficial del Mundial 2026.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio y tendrá como eje central elementos de la cultura mexicana, especialmente el tradicional papel picado, que será utilizado como símbolo de identidad, celebración y artesanía nacional. También habrá danzas folclóricas, representaciones artísticas y talento indígena en escena como parte del homenaje cultural preparado para la inauguración.

La FIFA confirmó además que las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido, es decir, desde las 9:00 de la mañana. Los aficionados podrán ingresar con anticipación para disfrutar de la experiencias inmersivas, activaciones especiales, dinámicas interactivas y diversas actividades previas al encuentro inaugural.

Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
DSC06951.jpg
Sports
Lo que tienes que saber de las nuevas zonas premium del Estadio Banorte
Mayo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia
Sports
Kylian Mbappé rompe el silencio por sus polémicas vacaciones con Ester Expósito en Italia: “No se refleja la realidad”
Mayo 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
israel-reyes-america.jpeg
Sports
Israel Reyes del Club América es convocado para el próximo Mundial de Futbol
Abril 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
LIV Golf Mexico City - Day Four
Sports
LIV Golf Mexico City 2026: el espectáculo que redefinió el golf en la Ciudad de México
Abril 27, 2026
 · 
Caras
elisa-ceñal-premier-league.png
Sports
¿Quién es Elisa Ceñal, la mexicana en la Premier League?
La trayectoria de Elisa Ceñal desde el Club Pachuca hasta la Premier League.
Febrero 19, 2024
 · 
Daniela Alazraki
henry-martin-esteban-lozano-1200x675.jpg
Sports
Esta es la carta secreta del América si Henry Martín no renueva: conoce al posible reemplazo
Ante la indecisión del delantero, el club América se enfoca en ampliar su abanico de opciones a través de la cantera
Mayo 09, 2024
 · 
Laura Reyes
diana-flores-1200x675.jpg
Sports
Quién es Diana Flores, la mexicana que conquistó la NFL y brilló en el Super Bowl 2024
Diana Flores se ha convertido en una embajadora mexicana del flag football en la NFL, desde el IPN hasta el Pro Bowl
Febrero 12, 2024
 · 
Laura Reyes
don-king-1200x675.jpg
Sports
Quién es Don King, el legendario promotor de box que enfrenta una demanda de 3 billones de dólares
El controvertido promotor deportivo tuvo bajo su cartera a grandes nombres del boxeo como Mike Tyson y Julio César Chávez
Enero 07, 2025
 · 
Laura Reyes