Lo que tienes que saber de la inauguración del Mundial 2026

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo de inauguración comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial, programado para las 13:00 horas, por lo que la ceremonia arrancará alrededor de las 11:30 de la mañana. El organismo adelantó que el evento combinará música, cultura y futbol en un espectáculo pensado para mostrar la identidad mexicana ante millones de espectadores en todo el mundo.

Uno de los aspectos más destacados será la participación de artistas internacionales y mexicanos como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes interpretarán temas relacionados con el álbum oficial del Mundial 2026.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio y tendrá como eje central elementos de la cultura mexicana, especialmente el tradicional papel picado, que será utilizado como símbolo de identidad, celebración y artesanía nacional. También habrá danzas folclóricas, representaciones artísticas y talento indígena en escena como parte del homenaje cultural preparado para la inauguración.

La FIFA confirmó además que las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido, es decir, desde las 9:00 de la mañana. Los aficionados podrán ingresar con anticipación para disfrutar de la experiencias inmersivas, activaciones especiales, dinámicas interactivas y diversas actividades previas al encuentro inaugural.