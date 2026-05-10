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Rihanna causa polémica por tatuarse un dibujo de sus hijos

La cantante y empresaria está dando de qué hablar tras revelar un nuevo tatuaje inspirado en la creatividad de sus pequeños

Mayo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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AFP

La artista decidió plasmar en su piel varios trazos y garabatos hechos por los pequeños RZA, Riot y Rocki, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El tatuaje fue realizado por el reconocido artista Keith “Bang Bang” McCurdy, quien ha trabajado con Rihanna desde hace más de una década y es responsable de varios de los diseños que la cantante lleva en su cuerpo.

Fue el propio tatuador quien compartió en Instagram videos del proceso, donde se observa a la intérprete acostada mientras el diseño es tatuado en la parte posterior de su pierna.

De acuerdo con fotos difundidas, el diseño reproduce casi exactamente los dibujos originales hechos por los hijos de la artista sobre una hoja decorada con pegatinas infantiles. Los trazos coloridos fueron convertidos en tinta negra, conservando el estilo espontáneo y sencillo característico de los dibujos de niños pequeños.

La cantante comparte a sus tres hijos con el rapero A$AP Rocky. RZA nació en 2022, Riot en 2023 y la pequeña Rocki llegó en 2025. En los videos publicados por Bang Bang también aparece Rihanna observando el resultado final frente a un espejo, mientras sonríe satisfecha con el homenaje dedicado a su familia.

Rihanna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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