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“Ustedes son otra cosa": esto dijo Jin en español durante el primer concierto de BTS en México 2026

El integrante de BTS emocionó al ARMY mexicano al hablar en español durante el arranque de su histórica gira “Arirang” en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Mayo 08, 2026 • 
Tania Franco
"Ustedes son otra cosa": esto dijo Jin en español durante el primer concierto de BTS en México 2026

Instagram: Jin.

El regreso de BTS a México ya es uno de los momentos más virales del año. Después de casi una década sin presentarse en el país con una gira completa, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook arrancaron sus conciertos de “Arirang World Tour” en la Ciudad de México ante un Estadio GNP Seguros completamente sold out. Incluso con decenas de fans afuera del recinto coreando las canciones.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Jin, quien sorprendió al público al hablar en español durante el concierto. Desatando gritos inmediatos entre las miles de fans mexicanas que llenaron el recinto.

ARMY de la Ciudad de México, ustedes son otra cosa.
Jin

La conexión del grupo con México se volvió evidente desde días antes del concierto. BTS apareció junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional y saludó a más de 50 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino. Con tres noches completamente sold out, BTS confirmó el enorme amor que existe entre la banda y el ARMY mexicano.

BTS K-pop
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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