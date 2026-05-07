¡Bruno Mars sorprende con canción español! La versión en español de su éxito “Risk It All”

Bruno Mars continúa explorando su lado más latino. El cantante sorprendió a sus fans al anunciar “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de “Risk It All”, uno de los temas más destacados de The Romantic, su nuevo álbum de estudio.

México como inspiración

El lanzamiento oficial de la canción está programado para el 8 de mayo de 2026 y formará parte de una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas que incluirá tanto la versión en español como la original en inglés. El videoclip contó con la participación del Mariachi Los Criollos de Guadalajara, agrupación mexicana radicada en Los Ángeles, que fue seleccionada especialmente para aparecer en la producción.

Además, muestra una iglesia, rosas rojas, velas y referencias visuales a la Virgen de Guadalupe, reforzando la estética inspirada en México y el bolero romántico que Bruno Mars quiso transmitir en esta nueva era musical.