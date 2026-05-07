Billie Eilish debuta junto a su novio Nat Wolff

La pareja apareció tomada de la mano y posó frente a las cámaras, confirmando así los rumores de romance que circulaban desde 2025. El evento marcó un momento importante para Billie Eilish, ya que el documental muestra escenas íntimas y detrás de cámaras de su más reciente gira mundial.

Al evento, la artista estuvo acompañada también por su hermano y colaborador musical Finneas O’Connell, además del director James Cameron, quien participó en el proyecto audiovisual.

Billie optó por un look juvenil y relajado con prendas oversize y accesorios coloridos, mientras que Nat eligió un traje café de corte clásico.

Aunque la intérprete de “Bad Guy”, había mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores tras relaciones mediáticas anteriores, esta vez decidió mostrarse públicamente junto a Nat Wolff, con quien ya había sido vista en diversas ocasiones durante el último año.

¿Quién es el novio de Billie Eilish?

Su nombre completo es Nathaniel Marvin Wolff, es un actor, músico y compositor estadounidense de 31 años. Alcanzó la fama durante su adolescencia gracias a la serie Nickelodeon “The Naked Brothers Band”, proyecto que protagonizó junto a su hermano Alex Wolff. Más tarde consolidó su carrera en Hollywood con películas como Bajo la misma y estrella y Ciudades de papel.

Además de actuar, también se dedica profesionalmente a la música. Durante los últimos años ha lanzado sencillos y ha participado en giras musicales, incluso abrió algunos conciertos de Billie junto a su hermano.

De acuerdo con varios reportes, la conexión entre ambos nació gracias a intereses artísticos en común y a una amistad que evolucionó hasta convertirse en una relación amorosa.