¿Jaafar Jackson visitó a Bubbles? Michael Joseph Jackson Jr. desmiente la foto viral de su primo

Una imagen que circuló recientemente en redes sociales encendió las alertas entre fans: Jaafar Jackson supuestamente había visitado a Bubbles, el icónico chimpancé de Michael Jackson. Sin embargo, Michael Joseph Jackson Jr. aclaró que se trata de una fotografía generada con inteligencia artificial.

Haces zoom y su cara se ve un poco rara. No es mi primo, es una versión hecha con IA. Prince Jackson



Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

En declaraciones recientes, Prince explicó que, aunque la imagen parecía real a primera vista, varios detalles levantaron sospechas. El también productor reveló que incluso él dudó por un instante de la veracidad de la imagen, pero descartó rápidamente la posibilidad al recordar que había visto a Jaafar pocos días antes.

Vi a Jaafar como dos días antes de que saliera esa foto. Siento que me habría dicho si hubiera ido a ver a Bubbles y eso nunca salió en la conversación. Prince Jackson

Sobre el chimpancé, Prince confirmó que actualmente vive en el Center for Great Apes, en Florida, donde continúa bajo el cuidado financiado por el patrimonio de Michael Jackson. También compartió que Bubbles prefiere recibir su comida dentro de una mochila, un hábito peculiar que ha llamado la atención de quienes lo cuidan.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la inteligencia artificial en la difusión de contenido falso. En una era donde las imágenes virales pueden parecer completamente reales, verificar la información se vuelve más importante que nunca.