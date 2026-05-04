Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su tercer hijo a los 53 años

La noticia se dio a conocer de manera inesperada a través de redes sociales, sin que previamente se hubiera informado sobre un embarazo, lo que generó gran impacto entre sus seguidores y medios internacionales.

El anuncio fue realizado por Madden mediante una publicación en Instagram, donde expresó la felicidad de la pareja, “estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos”, al tiempo que dio la bienvenida al bebé, llamado Nautas Madden. La publicación incluyó una imagen simbólica y no fotografías del recién nacido, manteniendo así la discreción que caracteriza a la familia.

Con la llegada del nuevo integrante, la pareja se convierte en una familia de cinco. Diaz y Madden ya era padres de Raddix, nacida en 2019, y Cardinal, en 2024. Fieles a su estilo reservado, han optado por mantener la vida de sus hijos alejada del ojo público, compartiendo únicamente mensajes generales sobre su bienestar.

El nacimiento ocurre en una etapa personal plena para la actriz, quien en los últimos años se había alejado de Hollywood para centrarse en su familia y proyectos personales. Aunque recientemente retomó su carrera cinematográfica, Diaz ha reiterado en distintas ocasiones que la maternidad es una de las experiencias más importantes y gratificantes de su vida.

¿Quién es el esposo de Cameron Diaz?

El esposo de Cameron es Benji Madden, con quien está casada desde 2015. Es un músico, cantante y productor estadounidense. Es conocido principalmente por ser guitarrista y vocalista de la banda de rock alternativo Good Charlotte, la cual fundó junto a su hermano gemelo, Joel Madden.

Además de su carrera en la música, Madden también trabaja como productor y empresario en la industria del entretenimiento Ha colaborado escribiendo y produciendo canciones para otros artistas, y es cofundado de proyectos como la empresa de gestión musical MDDN y la plataforma de streaming Veeps.