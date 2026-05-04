Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su tercer hijo a los 53 años

La actriz estadounidense sorprendió al anunciar la llegada de su tercer hijo junto a su esposo, el músico Benji Madden

Mayo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
cameron-diaz-esposo-tercer-hijo.jpeg

La noticia se dio a conocer de manera inesperada a través de redes sociales, sin que previamente se hubiera informado sobre un embarazo, lo que generó gran impacto entre sus seguidores y medios internacionales.

El anuncio fue realizado por Madden mediante una publicación en Instagram, donde expresó la felicidad de la pareja, “estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos”, al tiempo que dio la bienvenida al bebé, llamado Nautas Madden. La publicación incluyó una imagen simbólica y no fotografías del recién nacido, manteniendo así la discreción que caracteriza a la familia.

Con la llegada del nuevo integrante, la pareja se convierte en una familia de cinco. Diaz y Madden ya era padres de Raddix, nacida en 2019, y Cardinal, en 2024. Fieles a su estilo reservado, han optado por mantener la vida de sus hijos alejada del ojo público, compartiendo únicamente mensajes generales sobre su bienestar.

El nacimiento ocurre en una etapa personal plena para la actriz, quien en los últimos años se había alejado de Hollywood para centrarse en su familia y proyectos personales. Aunque recientemente retomó su carrera cinematográfica, Diaz ha reiterado en distintas ocasiones que la maternidad es una de las experiencias más importantes y gratificantes de su vida.

¿Quién es el esposo de Cameron Diaz?

El esposo de Cameron es Benji Madden, con quien está casada desde 2015. Es un músico, cantante y productor estadounidense. Es conocido principalmente por ser guitarrista y vocalista de la banda de rock alternativo Good Charlotte, la cual fundó junto a su hermano gemelo, Joel Madden.

Además de su carrera en la música, Madden también trabaja como productor y empresario en la industria del entretenimiento Ha colaborado escribiendo y produciendo canciones para otros artistas, y es cofundado de proyectos como la empresa de gestión musical MDDN y la plataforma de streaming Veeps.

Cameron Diaz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
laura-pausini-concierto-cdmxjpg
Entretenimiento
Laura Pausini conquista la Arena CDMX con un show inolvidable
Mayo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Miranda Priestly? Las críticas que está recibiendo El Diablo Viste a la Moda 2
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
Shakira hace historia en Copacabana con más de dos millones de personas en el concierto
Entretenimiento
Shakira hace historia en Copacabana con más de dos millones de personas en el concierto
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
Entretenimiento
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
Mayo 02, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
El actor nos comparte en exclusiva lo que ha aprendido en el camino de la reconstrucción personal y el lugar que hoy ocupa su familia.
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Paul Anthony Kelly sorprende al revelar que está casado y es papá tras el éxito de Love Story
Entretenimiento
Paul Anthony Kelly sorprende al revelar que está casado y es papá tras el éxito de Love Story
El actor que dio vida a JFK Jr. confesó detalles de su vida personal en su primer gran papel, el que cambió su carrera a los 37 años.
Mayo 01, 2026
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney y Scooter Braun publican su romance, así comenzó su polémica historia
Entretenimiento
Sydney Sweeney y Scooter Braun publican su romance, así comenzó su polémica historia
Se conocieron en la boda de Jeff Bezos en Venecia y hoy hacen público su romance en Stagecoach, entre críticas y atención mediática.
Mayo 01, 2026
 · 
Tania Franco