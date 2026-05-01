Sydney Sweeney y Scooter Braun publican su romance, así comenzó su polémica historia

El romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun se ha convertido en uno de los más comentados del momento, especialmente tras su escapada juntos al festival Stagecoach 2026, donde hicieron pública su relación con imágenes y videos de ambos cantando karaoke al lado de Ashton Kutcher.

De acuerdo con reportes de People y otros medios estadounidenses, la pareja se conoció en junio de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, un evento que reunió a varias figuras de alto perfil. Desde entonces, comenzaron a verse de forma discreta hasta confirmar que salían en septiembre de ese mismo año.

¿Por qué su relación ha generado tanta polémica?

Sweeney terminó su compromiso de casi siete años con Jonathan Davino en marzo de 2025, mientras que Braun se divorció en 2022 y es padre de tres hijos. También ha llamado la atención la diferencia de edad de 16 años y el historial mediático de Braun, quien ha estado en el centro de controversias dentro de la industria musical, particularmente por su disputa pública con Taylor Swift.

La relación entre Justin Bieber y Scooter Braun, quien lo descubrió en 2008 y fue clave en su carrera, llegó a su fin tras más de una década en medio de tensiones financieras. Luego de la cancelación del Justice World Tour por problemas de salud, la empresa de Braun asumió parte de las obligaciones económicas para cubrir adelantos y evitar conflictos con promotores, lo que derivó en una disputa que se resolvió con un acuerdo superior a los 30 millones de dólares. En este contexto, Bieber decidió vender su catálogo musical en diciembre de 2022 por aproximadamente 200 millones de dólares a Hipgnosis.

Patrick Smith/Getty Images

Una pareja controversial

Sweeney no se queda atrás, siendo que su campaña de American Eagle aún no se recupera de las críticas, además de su supuesta rivalidad con Zendaya. Fue en el festival Stagecoach, en California, donde la pareja decidió dejar atrás la discreción. Entre música country, apariciones públicas y momentos románticos, Sweeney compartió imágenes que confirmaron su relación ante millones de seguidores.