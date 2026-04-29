Barry Keoghan confiesa su lucha contra la adicción: “Estoy limpio desde hace dos años y medio”

Barry Keoghan abrió uno de los capítulos más personales de su vida al hablar sobre su pasado con las drogas durante una conversación con Benny Blanco en su podcast Friends Keep Secrets. En un testimonio honesto, el actor compartió que hoy se mantiene sobrio desde hace más de dos años, tras un proceso marcado por recaídas, pérdidas familiares y un punto de quiebre emocional.
Con un temple tranquilo, reveló que intentó rehabilitarse en tres ocasiones antes de lograrlo definitivamente. La muerte de su madre por consumo de heroína, cuando él tenía apenas 22 años, marcó profundamente su relación con las adicciones. Años después, al llegar a esa misma edad, vivió un momento decisivo que lo llevó a cambiar por completo su vida.
“Fue como un switch”, explicó, al recordar el instante en el que decidió dejar atrás ese camino. Desde entonces, no consume mucho alcohol ni ningún tipo de sustancia, decisión que describe como esencial para su estabilidad. Incluso señaló que prefiere pensar que es “alérgico al alcohol”, debido a cómo este detonaba conductas autodestructivas en su pasado.
El actor también compartió una experiencia límite que vivió en Londres, donde aseguró haber estado clínicamente muerto por unos segundos. Según relató, durante ese momento tuvo una visión que describió como una imagen casi pictórica: un paisaje con viento y una figura femenina alejándose, un recuerdo que lo marcó profundamente.