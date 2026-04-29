¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad

Con el entusiasmo alrededor de Michael y las transformaciones de Jaafar Jackson como el Rey del Pop, uno de los rumores que más ha encendido a los fans es este: ¿la chamarra original de Thriller apareció en la película gracias a Lady Gaga?

La versión ha circulado ampliamente en redes y algunos medios digitales aseguran que Gaga —quien posee una reconocida colección de más de 400 elementos de Michael Jackson que habría adquirido en subastas— y supuestamente prestado la legendaria prenda para la producción.

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Esto surgió a partir de su entrevista con James Corden en 2016, donde la cantante confesó tener un cuarto específicamente adecuado para la conservación de esto icónicos elementos.

Tengo la chamarra de ‘Thriller’, tengo uno de sus guantes, muchos de sus vestuarios de gira. [...] Los mantengo en una habitación con temperatura controlada para que puedan preservarse. Lady Gaga (2016).

¿Lady Gaga prestó la chamarra original?

La icónica chamarra roja de Thriller fue creada por la diseñadora de vestuario Deborah Nadoolman Landis. Y a pesar de los fuertes rumores de Lady Gaga contactando a la producción de Michael para prestar la chamarra original, la revista People desmintió las teorías, de acuerdo con la diseñadora de vestuario Marci Rodgers no utilizó prendas originales para la película, sino que recreó cada uno de los looks icónicos desde cero, incluyendo la emblemática chamarra de Thriller.

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La verdad detrás del vestuario

La creativa trabajó con un archivo de investigación de más de 800 páginas y estudió materiales, colores y texturas para lograr una réplica lo más fiel posible, incluso diferenciando tonos exactos de rojo entre distintas eras del artista. Además, aunque tuvo acceso a referencias del archivo de Michael Jackson, dejó claro que ninguna pieza original fue utilizada en pantalla, priorizando la reconstrucción precisa por encima del uso de vestuario histórico

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Aunque el rumor de que Lady Gaga habría prestado la icónica chamarra de Thriller resulta atractivo, la información confirmada por People deja claro el arduo trabajo e investigación del que el equipo de vestuario de la película, la chamarra que vemos en pantalla pertenece al minucioso trabajo de reconstrucción que busca honrar el legado de Michael Jackson con precisión histórica, dejando este rumor como un mito más alrededor de su inigualable impacto cultural.