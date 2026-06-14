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FENDI presentará su primera colección de Alta Costura de María Grazia Chiuri

En la Galleria Nazionale de Roma, la casa de moda italiana anunció que su próxima colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027, será presentada el 9 de julio en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital italiana

Junio 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía

El desfile marcará un momento significativo tanto para la firma como para la diseñadora romana, quien asumió la dirección creativa de FENDI en octubre de 2025, regresando a la casa donde inició su trayectoria profesional a finales de los años ochenta.

Como parte de las actividades programadas para la velada, los invitados asistirán a la inauguración privada de la exposición “After un Percoso di Lavoro. FENDI /Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Wok”, una muestra dedicada al legado creativo de la histórica colaboración entre FENDI y el fallecido diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien estuvo vinculado a la maison durante más de cinco décadas.

La exposición abrirá sus puertas al público del 10 de julio al 25 de octubre, ofreciendo un recorrido por una de las asociaciones creativas más influyentes en la historia de la moda contemporánea.

La elección de Roma como sede refuerza el vínculo histórico de FENDI con la ciudad donde fue fundada en 1925 y donde ha celebrado algunos de sus desfiles más memorables. Asimismo, la presentación supone el debut de Maria Grazi en el universo de la Alta Costura de la firma, en una propuesta que promete establecer un diálogo entre moda, arte y cultura dentro de uno de los museos más importantes de Italia.

Fendi moda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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