Law Roach: el genio de la moda que convirtió a Zendaya en un ícono de estilo

Si hay alguien que acapara todas las miradas en una alfombra roja, es Zendaya; sin embargo, detrás de cada uno de sus impactantes looks está la visión de Law Roach, el estilista que ha convertido su imagen en una de las más icónicas y memorables de la moda actual.

Conocido como el “arquitecto de la imagen”, Law Roach revolucionó la manera en la que una celebridad se relaciona con la moda, y prueba de ello es la maravillosa dupla que ha construido junto a Zendaya, pues juntos han construido una narrativa visual en la que cada vestido, accesorio y peinado cuentan una historia.

Zendaya, la principal musa de Law Roach

La relación creativa entre Law Roach y Zendaya comenzó cuando ella aún era una joven estrella de Disney, desde entonces, el estilista descubrió el potencial de la actriz para convertirse en un referente de moda y apostó por una imagen elegante, arriesgada y llena de personalidad.

A diferencia de quienes simplemente buscan vestir a una celebridad con prendas de lujo, Roach entiende la moda como una forma de expresión artística, de ahí que sus elecciones combinen referencias históricas, fantasía, cultura pop y alta costura, logrando que Zendaya no solo luzca espectacular, sino que transmita un concepto.

Uno de los mayores logros de Law Roach ha sido convertir cada aparición de Zendaya en un evento de moda, con looks inspirados en el cine y la alta costura que cuentan una historia de forma memorable.

Aunque Zendaya se ha convertido en su principal musa, el “arquitecto de la imágen” ha trabajado con otras celebridades como Anne Hathaway, Celine Dion, Priyanka Chopra, Kerry Washington, Tom Holland, entre otras más.

¿Quién es Law Roach y cómo comenzó su camino al éxito?

Nacido en Chicago, Law Roach descubrió su pasión por la moda mientras trabajaba en una tienda de ropa vintage, donde desarrolló un profundo interés por las piezas de archivo y las prendas con historia, esa experiencia moldeó su visión creativa y definió su sello como estilista: crear looks que van más allá de las tendencias para contar una historia.

Gracias a este enfoque, se convirtió en uno de los estilistas de celebridades más influyentes del mundo, pues poco a poco comenzó a llamar la atención de algunos artistas que lo llevaron a conectarse con las primeras celebridades.

El momento que cambió su vida, fue cuando conoció a Zendaya, mientras ella trabajaba en Disney; sin embargo, otras celebridad que impulsó su carrera, fue Celine Dion, y el resto es historia.