Las parejas que nos robaron el corazón durante la alfombra roja de los Grammy 2024

La 66ª entrega de los Premios Grammy 2024 se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como Anfitrión por cuarto año consecutivo. La noche de los Grammy 2024 siempre es una mezcla de música, diversión, premios y moda, y, por supuesto, nuestras parejas favoritas desfilando por la alfombra roja.

Además de ser una noche en la que todos los profesionales de la música son reconocidos por sus éxitos en el año, esta vez los Grammy 2024 rindieron homenaje a leyendas de la música como Donna Summer, Gladys Knight, Laurie Anderson, N.W.A, Tammy Wynette y The Clark Sisters con el Lifetime Achievement Award, y contaron con actuaciones de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Travis Scott.

La temporada de premios ya había sido testigo de la presencia de nuestras parejas favoritas en eventos anteriores, como los Golden Globes y los Emmys, pero a diferencia de esos eventos, las parejas en el mundo de la música se hicieron presentes en la alfombra roja no solo robaron nuestros corazones, sino que también cautivaron a la cámara con sus looks innovadores y vanguardista convirtiendo la alfombra roja en una muestra visual de elegancia y estilo. Los Grammy 2024 siempre se han caracterizado por ser audaces y este año no fue la excepción, y las parejas lo sabían.

Getty Images

Peso Pluma & Nicki Nicole

La pareja mostró su amor a lo largo de la alfombra roja, regalándonos así uno de los momentos más tiernos de la noche. Además, Peso Pluma ganó el premio al Mejor Álbum de Música Mexicana

Getty Images

Sofia Richie & Elliot Grainge

Sofia Richie caminó por la alfombra roja acompañada de Elliot Grainge. con quien se caso el año pasado y está esperando a su primer bebé.

Getty Images

Paris Hilton & Carter Milliken Reum

Paris Hilton y su esposo Carter Milliken Reum deslumbraron en la alfombra roja. Paris llevaba un vestido de lentejuelas en tono aguamarina, rindiendo homenaje a la actual tendencia de mermaidcore, mientras que él lucía un impecable traje azul marino.

Instagram @RecordingAcademy

John Legend & Chrissy Teigen

Ella deslumbró con un mini vestido temático floral, donde toda la falda estaba diseñada con forma de rosa, mientras que el iba completamente de negro.

Instagram @JustJared

Heidi Klum & Tom Kaulitz

Heidi Klum destacó con un vestido revelador en los Grammy 2024 en Los Ángeles el domingo. La supermodelo de 50 años llegó con su esposo Tom Kaulitz, de 34, para la gran noche de la música

Instagram @JustJared

Calvin Harris & Vick Hope

Calvin Harris y su esposa Vick Hope hicieron su primera aparición en la alfombra roja en los Grammy 2024, se casaron en septiembre del año pasado