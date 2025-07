Entre risas y sombras: Eugenio Derbez y Dalilah Polanco, el romance detrás de La Familia P. Luche

Durante las grabaciones de La Familia P. Luche (2002‑2004), Dalilah Polanco interpretaba a Martina mientras Eugenio Derbez brillaba como estrella principal. Ya con trayectorias consolidadas en la televisión mexicana, ambos coincidían en sketchs y camarines; convivencia que cultivó para una conexión especial.

Aunque cada uno salía de relaciones anteriores –ella del actor Sergio Catalán, él de la diseñadora Sarah Bustani– el noviazgo formal comenzó tras el divorcio de Dalilah en 2003 . Ella recuerda cómo, apenas tres días después de su separación, Derbez la invitó a salir:

“Yo me divorcié en agosto y a los tres días el señor me estaba invitando a salir… acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio, y Eugenio a Sarah por mí, pero no fue así”. Dalilah caracterizó su relación como “muy bonita, pero también muy difícil”. Reconoce que estar al lado de una de las figuras más importantes de la comedia mexicana implicaba “estar bajo una sombra muy grande”:

“Estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”. Su noviazgo duró hasta 2006 —aunque algunos medios mencionan tres años, otros refieren hasta cinco—, y terminó abruptamente tras la filtración de fotos en las que aparecía Derbez con Alessandra Rosaldo. Dalilah confirmó la ruptura, visiblemente afectada, al declararse “destrozada” en el programa Hoy, diciendo:

“Acabo de terminar una relación maravillosa, lástima que fue de una manera tan fea para mí…”.Para ella, el cambio fue profundo: el paso de ser vista como “la de Derbez” a recuperar su propia identidad fue un proceso lento y emotivo. Con el tiempo tanto Dalilah como Eugenio han coincidido en que hoy su relación es de respeto y buenos deseos mutuamente.

Después de la ruptura, Derbez inició su relación con Alessandra Rosaldo, a quien conoció en 2006, y con quien se casó en 2012 y ha formado familia. Mientras tanto, Dalilah continuó su carrera en teatro, televisión y conducción, consolidándose como figura reconocida más allá de su paso por la serie.