Natalia Jiménez rompe el silencio: “Vivir con TDAH me hizo más fuerte”

La cantante española Natalia Jiménez, conocida por liderar la exitosa banda pop-rock La Quinta Estación, ha revelado públicamente que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En una reciente entrevista, la artista habló abiertamente sobre cómo este diagnóstico ha influido tanto en su vida personal como en su carrera artística.

“Siempre me sentí distinta, como si tuviera mil pensamientos al mismo tiempo y me costara enfocarme”, confesó Jiménez. El diagnóstico llegó en la adultez, tras años de sentirse incomprendida y luchar con síntomas que afectaban su concentración, impulsividad y manejo emocional.

El TDAH es un trastorno neurobiológico que afecta a niños y adultos por igual, aunque suele diagnosticarse con mayor frecuencia en la infancia. En adultos, los síntomas pueden manifestarse como desorganización, dificultad para mantener la atención, cambios de humor y ansiedad. Para muchos, como Natalia, recibir el diagnóstico es un punto de inflexión.

“Conocerme mejor me ayudó a dejar de juzgarme tanto y a buscar herramientas que me ayuden a funcionar de una manera más equilibrada”, explicó. La intérprete de éxitos como El sol no regresa y Me muero asegura que ahora combina la terapia, la meditación y rutinas estructuradas para convivir con el TDAH de una manera más saludable.

Además de compartir su experiencia, Natalia Jiménez busca visibilizar este trastorno y acabar con el estigma que lo rodea. “No se trata de estar ‘loca’ ni de tener un problema menor. El TDAH es real y necesitamos hablar más de salud mental”, subrayó.

Su testimonio ha sido recibido con aplausos por parte de sus seguidores, muchos de los cuales también viven con este trastorno. Con su franqueza y valentía, Natalia Jiménez no solo continúa brillando en el escenario, sino que también se convierte en una voz poderosa por la inclusión y el bienestar emocional.