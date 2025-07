Qué es “la maldición de Superman”, y los cinco actores afectados por esta superstición

Desde que Superman debutó en la pantalla en la década de 1940, el personaje ha sido sinónimo de esperanza, justicia y fuerza sobrehumana. Pero detrás de la capa roja y el emblema de la “S”, una leyenda oscura ha cobrado fuerza: la llamada “maldición de Superman”. Esta superstición sostiene que los actores que han encarnado al icónico superhéroe enfrentan, tarde o temprano, destinos trágicos. Aquí repasamos cinco casos emblemáticos que mantienen vivo el mito.

1. George Reeves

El primer Superman televisivo (1952-1958) fue hallado muerto en 1959 de un disparo en la cabeza. Aunque se dictaminó suicidio, las circunstancias nunca quedaron del todo claras, lo que alimentó teorías de asesinato. Su carrera nunca logró despegar tras el papel, y su trágico final es considerado el punto de partida de la maldición.

2. Christopher Reeve

Para muchos, el Superman definitivo. Reeve protagonizó cuatro películas entre 1978 y 1987. En 1995, sufrió un accidente de equitación que lo dejó tetrapléjico. A pesar de su activismo y fortaleza, su vida cambió radicalmente, y falleció en 2004. Su destino reforzó la leyenda oscura que rodea al personaje.

3. Margot Kidder

Aunque no fue Superman, Kidder interpretó a Lois Lane junto a Reeve. En 1996 sufrió un colapso nervioso que la llevó a vivir en las calles temporalmente. Años más tarde, su muerte en 2018 fue declarada suicidio por sobredosis de drogas. Su caso es citado como una “víctima colateral” de la maldición.

4. Dean Cain

Protagonista de Lois & Clark en los años 90, Cain no sufrió tragedias personales severas, pero su carrera como actor principal se estancó tras la serie. Aunque ha trabajado consistentemente, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito, y para algunos eso basta para considerarlo tocado por la maldición.

5. Henry Cavill

El Superman moderno, que debutó en 2013, ha enfrentado una montaña rusa de cambios en su carrera: proyectos cancelados, salidas inesperadas de franquicias como DC y The Witcher, y una extraña racha de “casi-estrellato” que lo deja siempre cerca, pero no en la cima. Aunque no ha sufrido desgracias personales, algunos fans sostienen que la maldición podría estar acechando.

Si bien muchos atribuyen estas situaciones a la casualidad o a la dura industria del entretenimiento, la leyenda de la maldición de Superman sigue creciendo. Sea real o no, su permanencia en el imaginario colectivo demuestra el poder de los mitos modernos, incluso cuando nacen en el mundo del cómic.