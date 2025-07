Tania Ruiz celebra un año de noviazgo con Alejandro Baillères tras un historial sentimental mediático

Hace un año, en agosto de 2024, la modelo Tania Ruiz Eichelmann decidió hacer pública su relación con el empresario Alejandro Baillères Gual mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, acompañada de la canción “Bailar Pegados” de Sergio Dalma. Su historia de amor nació tras una sólida amistad que se fue convirtiendo en romance a finales de aquel año .

Desde entonces, la pareja ha asistido unida a eventos sociales de alto perfil, como la inauguración de una tienda de El Palacio de Hierro en León (Guanajuato), donde hicieron su primera aparición pública como novios. En febrero de 2025, celebraron por primera vez su Día de San Valentín juntos: Tania compartió un ramo de rosas rojas con una tarjeta que decía “Te amo”, y un tierno video en el que se besan confirmó que su vínculo está más sólido que nunca. En su mensaje, la modelo expresó: “Gracias por tratarme con el corazón… me cuidas, me entiendes y me haces sentir tan especial”.

Quiénes han sido las parejas de Tania Ruiz

Enrique Peña Nieto (2018‑2023). Tania sostuvo un romance público con el expresidente de México desde principios de 2019 hasta mediados de 2023. Durante ese tiempo, compartieron vida en Madrid, donde Peña Nieto residió tras dejar su país. A pesar de su separación, Ruiz aseguró que mantienen una relación cordial y de cariño.



Manuel Serrano (principios de 2024) Tras su ruptura con Peña Nieto, tuvo un breve noviazgo con el empresario Manuel Serrano. La relación terminó en los primeros meses de 2024, cuando Tania decidió tomarse un tiempo antes de volver al mundo sentimental público.

Una nueva etapa con Baillères

A sus 36 años y luego de varias experiencias sentimentales de alto perfil, Tania ha encontrado una nueva estabilidad junto a Alejandro Baillères, de 64 años y director ejecutivo del Grupo BAL, conglomerado presente en sectores como minería, seguros, comercio minorista y finanzas. Desde el fallecimiento de su padre en 2022, él asumió la dirección del grupo empresarial familiar con discreción y enfoque filantrópico .

La pareja ha elegido mantener su vida privada con cierta reserva, limitándose a compartir momentos significativos a través de redes sociales y apariciones puntuales en eventos públicos. Pero los gestos románticos —como el ramo de San Valentín y los mensajes cariñosos— revelan una afinidad emocional profunda y creciente intimidad en su vida conjunta.

Hoy, al cumplirse un año desde que hicieron público su noviazgo (agosto 2024–agosto 2025), Tania y Alejandro celebran no solo su aniversario, sino también una etapa vital marcada por la discreción, el respeto mutuo y una conexión nacida de la amistad.