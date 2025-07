La familia de Christian Horner: quién es su esposa y cuántos hijos tienen

Geri Halliwell, mundialmente conocida como “Ginger Spice” de las Spice Girls, es la esposa de Christian Horner desde el 15 de mayo de 2015. Además de su éxito musical con hits como “Say You’ll Be There” e “It’s Raining Men”, Geri ha incursionado en la actuación –con apariciones en Gran Turismo– y la escritura, con obras como Rosie Frost and the Falcon Queen. Posee un doctorado honorario de la Universidad de Sheffield Hallam (2022) y mantiene una activa presencia en medios y redes sociales, donde comparte momentos familiares y reflexiones de su día a día.

Bluebell, nacida en mayo de 2006 fruto de la relación previa de Geri con el cineasta Sacha Gervasi, tiene hoy alrededor de 18 años. Como única hija mayor del matrimonio, vive con ellos y suele aparecer en eventos públicos junto a sus padres, como en recientes Grandes Premios. Christian la considera su hijastra y destaca su cercanía con la familia.

Olivia, fruto de la anterior relación de Christian con Beverley Allen, nació en octubre de 2013. Durante años ha sido parte de este hogar moderno: Geri la considera hija e incluso ha comentado su estrecho vínculo. Con aproximadamente 10–11 años, Olivia acompaña a la familia en salidas y Grandes Premios del mundo motor.

Montague “Monty” George Hector Horner (hijo en común)

El hijo en común de Geri y Christian, Montague George Hector, conocido cariñosamente como Monty, nació el 21 de enero de 2017 con un peso de 3.4 kg. El pequeño es el único hijo del matrimonio y ha sido retratado en redes y eventos familiares, mostrando una estrecha relación con su padre y hermana mayor.

La familia Horner-Halliwell vive entre casas en Oxfordshire y Hertfordshire, donde disfrutan de una vida campestre: poseen granja con caballos, burros, cabras e incluso una cancha de tenis y piscina cubierta. Geri disfruta de la repostería en su amplia cocina, mientras Christian se encarga de la parrilla junto al pequeño Monty.

Durante los años recientes, han atravesado momentos complejos ligados al escándalo de mensajes entre Christian y una colaboradora de Red Bull. Sin embargo, tras ser absuelto por una investigación interna en febrero 2024, encontraron en este vínculo familiar un apoyo inquebrantable