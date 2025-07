Eiza González, entre los rostros más bellos de 2025 según People

La revista People ha revelado su esperada lista de los “100 rostros más bellos del 2025", y entre las luminarias internacionales destaca una figura latina que continúa dejando huella en Hollywood: Eiza González. La actriz mexicana, conocida por su talento, elegancia y estilo, ha sido incluida en el selecto listado que año con año celebra a las personalidades más atractivas y carismáticas del mundo del entretenimiento.

A sus 35 años, González se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del cine internacional, con participaciones en producciones como Baby Driver, Godzilla vs. Kong y la reciente The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie. Pero más allá de su carrera actoral, su presencia constante en alfombras rojas, campañas de moda y portadas de revistas ha confirmado su estatus como un ícono de belleza global.

. Getty

La elección de People no solo reconoce los rasgos físicos de Eiza, sino también su influencia y autenticidad. En una época donde la diversidad y la representación cobran un valor cada vez más relevante, su inclusión en la lista también representa un triunfo para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento.

Eiza González agradeció el reconocimiento a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero significativo: “Gracias @People por este honor. La belleza está en muchas formas, y lo más importante, en cómo nos sentimos por dentro”.

Con este nuevo logro, la actriz reafirma su lugar entre las figuras más influyentes y admiradas del momento, y continúa siendo un orgullo para México en el panorama internacional.