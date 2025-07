Benny Ibarra reacciona a la victoria legal de Sasha Sokol contra su tío Luis de Llano

Hace unos días, Sasha Sokol hizo pública la victoria legal en contra de Luis de Llano, quien sostuvo con ella una relación sentimental cuando era menor de edad.

La actriz dio a conocer que la resolución salió a su favor, y ante lo sucedido, Benny Ibarra, sobrino del productor y amigo cercano de la cantante, fue cuestionado sobre su postura, tratando de ser cuidadoso con sus palabras por lo delicado que sigue siendo el tema.

Por primera vez, Benny Ibarra tomó la decisión de romper el silencio ante los cuestionamientos de la prensa. El músico dijo, “lo que yo hable acerca del caso de Luis de Llano, mi tío, y de Sasha, mi hermana, es muy difícil, se puede literalmente manipular, entonces prefiero, entiendo y me he asesorado de que no de ningún comentario”, dijo en un encuentro con los medios.

Benny Ibarra agregó, “no quiere decir que no tenga una postura, no quiere decir que no me duela de un lado o del otro y claramente a ambos les deseo lo mejor desde lo más profundo de mi ser”.

En este sentido, no quiso ahondar más en el tema aunque tomó la decisión de expresar su postura por la cercanía con ambos. “Creo que en el caso de Sasha fue muy resiliente y lo que se logra ahora es que muchas mujeres y hombres en este país la ley les proteja cada vez más, es algo que es un ganar”. Asimismo, mencionó que espera que su tío encuentre paz y fuerza.