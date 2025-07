Revelan la causa de muerte de Julian McMahon, el inolvidable Cole Turner de Charmed

Julian McMahon, conocido por su emblemático papel como Cole Turner en la popular serie Charmed, falleció el pasado 2 de julio de 2025 en Clearwater, Florida. Si bien desde el principio se dijo que su muerte estuvo relacionada con un cáncer, fue hasta el 10 de julio cuando se revelaron públicamente los detalles médicos. El informe de la oficina del forense del condado de Pinellas confirmó que la causa fue metástasis pulmonar, originada por un cáncer metastásico de cabeza y cuello; el deceso fue catalogado como natural y McMahon fue posteriormente incinerado.

De origen australiano, con doble ciudadanía, McMahon tenía 56 años. Llegó a la fama por su papel como Cole Turner en Charmed (2000–2005), y también destacó en series como Nip/Tuck y en la gran pantalla como Doctor Doom en Fantastic Four. En sus declaraciones, su esposa, Kelly McMahon, describió su “valiente lucha contra el cáncer” y su característica pasión por la vida, la familia, los amigos, su carrera y los fans, pidiendo privacidad mientras la familia atraviesa el duelo.

La confirmación del diagnóstico pone fin a meses de especulación. McMahon había mantenido su condición en privado, aunque estuvo activo en su trabajo, participando en SXSW en marzo de 2025 para promocionar The Surfer, protagonizada junto a Nicolas Cage.

La carrera de Julian McMahon fue diversa y prolífica. Comenzó como modelo en Australia, debutó como actor en telenovelas como Another World y logró reconocimiento internacional en series como Profiler, Charmed, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted y The Residence. También interpretó a Doctor Doom en las películas de Fantastic Four (2005, 2007).

Amado por su presencia escénica, su gran carisma y esa mirada intensa que cautivaba al público, McMahon deja un legado imborrable. Sus interpretaciones, especialmente la de Cole Turner, continúan siendo iconos de la televisión de principios de los 2000.