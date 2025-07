Marimar Vega cuenta por qué tomó la decisión de no tener hijos

Marimar Vega optó por congelar óvulos por si en algún momento de su vida quería ser mamá, sin embargo, tomó la decisión de nunca tener hijos junto a su esposo Jerónimo Rodríguez.

Tras años de considerar la posibilidad de ser madre, incluso someterse a un tratamiento de fertilidad, la pareja decidió que no desea tener hijos, así lo contó Marimar durante el nuevo episodio de su podcast “El rincón de los errores” que comparte con Efrén Martínez.

“Nunca lo hemos dicho, ya lo voy a decir, fue muy liberador, no es que esté bien o mal, simplemente es darse cuenta, después de tanto ruido y tantos deberes ser, ya me había divorciado, luego encuentro el hombre perfecto. ¿qué sigue?, los hijos”.

“Nunca nos cuestionamos si realmente queríamos ser papás. Ya estamos grandes además. Hicimos tratamientos, intentamos y después yo no hacía mucho al respecto, fue sentarnos y preguntarnos: ¿Realmente tú quieres? Y pensamos: la neta no”, mencionó Marimar Vega durante el episodio, en el que tuvo de invitada A Lety Sahagún.

Pese a las dudas que tenía, ahora Vega está convencida de que tomó la mejor decisión. “Ahora, cada mes que pasa me siento más feliz con mi decisión, muy liberada de decir: ‘es que siento que yo nunca quise”. Más cerca de mi verdad, ahora amo a mis sobrinos, los veo, hay una tranquilidad con esa decisión, a mis 41 años me costó mucho tiempo tomar esta decisión”.

“Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar. En mi caso, fue un proceso largo, lleno de dudas, de ruido mental, de deberes impuestos, de miedo a perderme “la mejor experiencia del mundo”, expresó Marimar Vega, quien a sus 42 años se dio cuenta que no desea ser madre, algo que decidió desde la conciencia, no desde el miedo.

“Hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión hoy me hace sentir libre. Seré la mejor tía, amiga y compañera que pueda ser”, añadió.