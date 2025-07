Andrea Legarreta regresa a la televisión con escenas subidas de tono con Fernando Colunga

Arrancó la telenovela en la que se puede ver la actuación de la conductora del programa “Hoy” Andrea Legarreta, quien comparte un candente momento con su esposo Leonel, encarnado por Fernando Colunga.

Andrea Legarreta salió de su zona de confort para interpretar a Julia, una mujer apasionada que le es infiel a su marido con su amigo y mano derecha; besos, caricias y momentos con poca ropa se pueden ver al inicio del melodrama en el que Livia Brito es papel femenino estelar.

Fernando Colunga aplaudió la actuación de Andrea Legarreta. Durante su visita al programa “Hoy”, habló del trabajo de la conductora, quien se animó a hacer el personaje por sus hijas Mia y Nina, ya que ellas la animaron.

“Estoy muy contento de que te hayas dado esa oportunidad, que hayas tomado con la seriedad que eso amerita, porque tú tienes esa seriedad y profesionalismo”, expresó Colunga sobre las escenas.

Por su parte, Andrea le agradeció los elogios a Fernando y ella también expresó palabras de agradecimiento hacia él.

“Eres un caballero Fer, lo he expresado abiertamente, un gran compañero, un caballero también cuidado todos los detalles, un gran profesional, valoro mucho que me hayas apoyado porque estaba muy angustiada”, confesó, aunque admitió que le dio pena, “la verdad sí me dio mucha vergüenza, tengo que admitirlo, pero bueno, todos son unos profesionales”.

La actuación de Fernando marca su retorno a la televisión después de más de 20 años. Cabe recordar que el último papel de Andrea en una telenovela fue en “Vivan los niños” en 2002. En aquella historia infantil, su galán fue el actor y cantante Eduardo Capetillo, esposo de la actriz Biby Gaytán.