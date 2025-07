Oasis rinde tributo a Diogo Jota en un emotivo concierto en Gales

Durante su esperado regreso a los escenarios en Gales, la legendaria banda Oasis ofreció algo más que música: un homenaje inesperado al futbolista portugués Diogo Jota. El concierto, realizado la noche del sábado ante miles de fanáticos en el Principality Stadium de Cardiff, tuvo un momento especial cuando Liam Gallagher dedicó unas palabras al jugador del Liverpool.

“Este va por Diogo, una leyenda del fútbol y un verdadero fan del rock and roll”, dijo Gallagher antes de interpretar “Live Forever”, uno de los himnos más emblemáticos de la banda.

No es un secreto que Diogo Jota era un fanático confeso de Oasis. En entrevistas pasadas, el delantero mencionó que sus canciones lo acompañan en los vestuarios y que Definitely Maybe es uno de sus discos de cabecera. Incluso fue visto luciendo camisetas con referencias a la banda en más de una ocasión.

El gesto de Oasis no solo fue bien recibido por el propio jugador, sino que también se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la unión entre dos íconos de la cultura británica: el fútbol y la música.

El concierto marcó una fecha clave en la gira de reunión de la banda, que continúa visitando distintas ciudades del Reino Unido. Para muchos, sin embargo, el momento de la noche fue ese guiño inesperado a un futbolista que, con talento y humildad, ha sabido ganarse tanto el respeto del deporte como el cariño de sus ídolos musicales.