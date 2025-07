Montserrat Oliver revela que María Félix le coqueteó: “Me tiró la onda”

En una reciente entrevista, Montserrat Oliver dejó a más de uno boquiabierto al revelar que María Félix, ícono indiscutible del cine mexicano, le coqueteó en el pasado. La declaración, realizada durante un programa de entrevistas, causó revuelo en redes sociales y entre fanáticos de ambas figuras.

“María Félix me tiró la onda”, comentó Oliver con una mezcla de asombro y humor. Según relató, el encuentro ocurrió cuando ella aún era joven y estaba iniciando su carrera. Félix, ya en una etapa madura de su vida, no dudó en mostrarle su admiración con una actitud que Montserrat describió como “directa, pero elegante”.

Montserrat aseguró que, en su momento, no supo cómo reaccionar. “Yo estaba muy nerviosa, ¡imagínate! Era María Félix. Me sentí halagada, pero también intimidada”, confesó. A pesar del coqueteo, aclaró que la situación no pasó a mayores, aunque dejó una marca imborrable en su memoria.

Sus declaraciones no sólo avivaron el interés por la vida íntima de “La Doña”, sino que también reabrieron el debate sobre su sexualidad, un tema que ha estado rodeado de misterio durante décadas.

María Félix, fallecida en 2002, ha sido objeto de múltiples biografías y relatos que destacan su carácter indomable y su magnetismo. Esta nueva anécdota compartida por Oliver se suma a la leyenda, mostrando una vez más que la actriz rompía esquemas tanto dentro como fuera de la pantalla.