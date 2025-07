Justin Bieber confirma problemas en su matrimonio con Hailey Bieber en su nuevo álbum “Swag”

Justin Bieber publicó de forma inesperada su séptimo álbum de estudio, titulado Swag, con el sello Def Jam Recordings.El lanzamiento incluye 21 canciones que se convierten en un viaje íntimo por su matrimonio con Hailey Bieber, su rol como padre y sus desafíos personales.

En el tema “Walking Away”, Bieber revela una faceta de conflicto emocional en su vida de pareja:

“Girl, we better stop before we say some shit… I think we better off if we just take a break and remember what grace is.”Esas líneas reflejan una tensión palpable, seguida de una reafirmación de compromiso:“Baby, I ain’t walking away… I made you a promise… these growing pains.”Otro corte, “Daisies”, explora la duda y el anhelo de estabilidad, con frases como:

“Do you love me or not? … You said ‘Forever,’ babe, did you mean it or not?”. Sin embargo, Bieber no se limita a la melancolía: en “Go Baby” rinde un homenaje afectuoso a Hailey, elogiando sus logros empresariales –como su línea de maquillaje Rhode– y ofreciendo apoyo emocional. El mensaje es inequívoco:

“Cry on my shoulder… stay by my side.” El álbum no sólo aborda el estado de su relación, sino también otros aspectos de su vida: sus problemas de salud tras cancelar la gira Justice, el vínculo con su hijo Jack Blues (de 10 meses), y su aparición en interludios que reflejan su salud mental y situaciones virales —como enfrentamientos con paparazzi—, mezcla cruda de humor e introspección.

A pesar de los rumores de crisis, tanto Justin como Hailey han mostrado imágenes familiares sinceras —como vallas publicitarias y fotos promocionales donde aparecen junto a Jack— mostrando una unión sólida.

Hailey, de hecho, no se ha mantenido al margen: en sus redes sociales defendió al álbum y al mensaje de su esposo, subiendo fragmentos de la campaña promocional acompañados de un contundente mensaje:

“Is it finally clocking to you f‑‑‑ing losers?”.Según expertos de medios como Vulture y Page Six, Swag es una declaración artística en la que Bieber no solo expone vulnerabilidades, sino que también refuerza su deseo de sanar y evolucionar dentro de su matrimonio.

En resumen, Swag representa un álbum confesional que no evade los conflictos conyugales, sino que los integra con sinceridad en un proceso de redención emocional y amoroso.