“Una noche en el museo” tendrá nueva película con inéditos personajes

La icónica saga Una noche en el museo volverá a las salas de cine… pero con un giro: no será una secuela, sino un reboot que presentará personajes y una historia completamente nuevos.

Según confirmaciones de medios, la producción estará a cargo de 20th Century Studios en colaboración con 21 Laps Entertainment, la productora de Shawn Levy, director de las tres primeras entregas.

El guion correrá a cargo del escritor Tripper Clancy, conocido por trabajos como I Am Not OK With This, Stuber y Muere, Hart. Aunque no se han revelado detalles de la trama, la historia se ambientará nuevamente en el Museo de Historia Natural, pero con un reparto completamente renovado.

Shawn Levy supervisará el proyecto como productor junto a Dan Levine, con Emily Morris como supervisora del desarrollo. No se ha confirmado si Ben Stiller, figura central de la trilogía original, estará involucrado en esta nueva entrega.

Este reboot sigue a la película animada Una noche en el museo: El retorno de Kahmunrah, estrenada en Disney+ en diciembre de 2022, pero promete regresar a la acción real.

Con la propuesta de 20th Century y Disney de reinventar clásicos familiares, este proyecto aspira a captar tanto a nuevas audiencias como a quienes crecieron con la saga original, que recaudó más de 1 300 millones de dólares en taquilla.

Por ahora, no hay fecha oficial de estreno, pero se espera que se dé a conocer en los próximos meses. El lanzamiento de esta nueva entrega abrirá un capítulo diferente en la historia de la franquicia, con el reto de mantener la magia original mientras presenta una visión contemporánea y fresca.