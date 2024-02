Miley Cyrus y Dua Lipa entre las mejores vestidas en los Grammy 2024

Los Grammy 2024, sin duda alguna, son una de nuestras noches favoritas del año, donde los iconos de la industria musical hacen su aparición en la alfombra roja, llevada a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Como siempre, el espectáculo de premios no decepcionó en términos de moda.

Aunque los Oscars resaltan como la noche por excelencia en el ámbito cinematográfico y la Met Gala es el evento más grande en el mundo de la moda, los Grammy 2024 se destacan por ser una de las alfombras rojas más divertidas y atrevidas del año. Conocida por ser el lugar donde los artistas asumen riesgos con looks menos formales e inclinándose más hacia el lado vanguardista, todas las reglas son inexistentes cuando hablamos de moda en los Grammy 2024. Las celebridades eligen piezas más audaces, creando los mejores looks que todos amamos. Los artistas aprovechan la oportunidad para experimentar, mostrando looks innovadores y fascinantes que capturan la atención de todos.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables looks que han dejado una huella en la historia de la moda, desde el icónico vestido Versace de Jennifer Lopez en los años 2000 hasta el colorido overol de Egonlab diseñado para Harry Styles, que enamoró a todos el año pasado. Estamos seguros de que algunos looks de la alfombra roja de este año también se convertirán en momentos y referencias en el mundo de la moda.

Este año, presenciamos looks que van desde lo extravagante hasta lo minimalista, y algunos otros siguiendo las tendencias que hemos estado viendo últimamente. La alfombra roja estuvo llena de color, y estamos seguros de que mucho de lo que vimos se convertirá en tendencia a lo largo del año, con elementos como transparencias, lentejuelas, colores vibrantes, cut-outs y looks vintage o de archivo.

En esta ocasión, de la mano de diseñadores como Maison Marigela, Schiaparelli, y Paco Rabanne celebridades como Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish y Paris Jackson que definitivamente robaron las cámaras y captaron nuestra atención.

Dua Lipa

Taylor Swift & Lana Del Rey

Victoria Monét

Paris Jackson

Miley Cyrus

Coco Jones

Gracie Abrahams

Billie Eilish

Olivia Rodrigo

Heidi Klum