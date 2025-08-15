Suscríbete
Moda

Los 5 hombres famosos más fashionistas del momento

De la sastrería clásica reinventada al maximalismo más audaz, estos cinco hombres marcan el rumbo de la moda masculina en 2025

August 14, 2025 • 
Tania Franco
Pedro Pascal y Austin Buttler - Fashion - Outfit

Samir Hussein/WireImage

En 2025, la moda masculina vive un momento dorado gracias a un grupo de celebridades que han convertido cada aparición pública en una pasarela. Desde alfombras rojas hasta presentaciones de cine y conciertos, estos hombres no solo se visten, cuentan historias a través de sus looks.

1. Pedro Pascal: elegancia con personalidad

El chileno ha demostrado que la moda masculina puede ser divertida, sofisticada y versátil. Embajador y rostro de Valentino, Prada, Bottega Veneta y otras casas de lujo, Pascal mezcla trajes clásicos con colores vibrantes, camisas satinadas y accesorios inesperados. Sus apariciones en alfombras rojas se han convertido en momentos virales, consolidándolo como uno de los íconos masculinos más relevantes del momento.

Pedro Pascal - Fashion

Pascal Le Segretain/Getty Images

2. Austin Butler: glamour de Hollywood con aires retro

Desde que interpretó a Elvis, Butler adoptó un estilo que combina la sastrería impecable con guiños rockabilly y siluetas clásicas. Como imagen de Yves Saint Laurent, el actor encarna el espíritu rebelde y elegante de la firma. Sus trajes entallados, camisas abiertas y presencia magnética lo han posicionado como un referente del glamour contemporáneo con alma vintage.

Austin Buttler

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

3. Timothée Chalamet: el rey de la moda experimental

Timothée es sinónimo de riesgo y creatividad. Con trajes sin camisa, piezas de alta costura genderless y combinaciones inesperadas, redefine lo que significa vestir bien. Su colaboración como imagen de Chanel ha reforzado su posición como uno de los hombres más influyentes en moda, llevando las propuestas más atrevidas de la maison francesa a eventos globales y alfombras rojas.

timothee chalamet - fashion

James Devaney/GC Images

4. Harry Styles: icono de la moda fluida

Harry sigue rompiendo barreras de género en la moda con una estética que combina prendas masculinas y femeninas de forma natural. Ha usado mucho ropa de Swarovski, Chanel y símbolo indiscutible de Gucci, Styles mezcla lentejuelas, plumas, colores pastel y trajes a medida en looks que redefinen la masculinidad contemporánea.

Harry Styles - Fashion - outfit

Amy Sussman/Getty Images

5. Paul Mescal: el normcore elevado

Con un estilo relajado inspirado en los 70 y en el normcore, Mescal ha hecho de lo básico un statement. Como un verdadero fan de Gucci, el actor irlandés demuestra que las prendas sencillas pueden adquirir un toque de lujo con la sastrería precisa y el styling adecuado. Sus polos, pantalones de pinzas y gafas retro se han convertido en su sello personal.

Paul Mescal - Fashion - Outfit

Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

De la elegancia clásica al maximalismo audaz, cada uno aporta una visión única que inspira y define lo que significa ser un hombre fashionista en 2025.

