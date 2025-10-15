Cómo llevar los colores otoñales al estilo de la princesa de Gales

La princesa de Gales se ha convertido en una referente de estilo por su manera de elegir colores que favorecen su imagen en todo tipo de eventos. Pero lo más interesante es que tú también puedes aplicar su fórmula en tu clóset para verte elegante y segura en cualquier ocasión.

Burgundy

Elegancia y autoridad

El tono vino es perfecto para proyectar sofisticación. Úsalo en abrigos, vestidos o accesorios clave durante el otoño e invierno. Este color estiliza la figura y transmite seguridad. Si quieres darle un toque moderno, combínalo con tonos neutros como beige o negro.

WPA Pool/Getty Images

Amarillo

Energía y frescura

El amarillo no solo ilumina el rostro, también transmite optimismo. Es ideal para los días soleados o para levantar un look sencillo. Puedes llevarlo en vestidos de día, blusas o incluso en accesorios como bolsos y zapatos. Para equilibrarlo, combínalo con blanco o azul marino, creando un contraste chic y favorecedor.

WPA Pool/Getty Images

Verde militar

Versátil y sofisticado

El verde militar se ha convertido en un básico del estilo urbano y elegante. Favorece tanto en abrigos estructurados como en pantalones o chaquetas ligeras. Es un color que transmite seriedad pero con modernidad, y combina perfecto con tonos tierra, camel o dorado.

Chris Jackson/Getty Images

La clave está en identificar qué tono se adapta mejor a tu tono de piel y a la ocasión. Así, igual que Kate Middleton, podrás transmitir autoridad, frescura o sofisticación con solo elegir el color correcto.