Cómo llevar los colores otoñales al estilo de la princesa de Gales

Kate Middleton demuestra que elegir bien tu paleta de colores puede transformar tu look. Te contamos cómo aplicar estos tonos en tu día a día para resaltar tu estilo

October 15, 2025 • 
Tania Franco
Cómo usar a tu favor los tres colores que la princesa de Gales lleva con elegancia: burgundy, amarillo y verde militar

La princesa de Gales se ha convertido en una referente de estilo por su manera de elegir colores que favorecen su imagen en todo tipo de eventos. Pero lo más interesante es que tú también puedes aplicar su fórmula en tu clóset para verte elegante y segura en cualquier ocasión.

Burgundy

Elegancia y autoridad

El tono vino es perfecto para proyectar sofisticación. Úsalo en abrigos, vestidos o accesorios clave durante el otoño e invierno. Este color estiliza la figura y transmite seguridad. Si quieres darle un toque moderno, combínalo con tonos neutros como beige o negro.

Burgundy - Kate Middleton

Amarillo

Energía y frescura

El amarillo no solo ilumina el rostro, también transmite optimismo. Es ideal para los días soleados o para levantar un look sencillo. Puedes llevarlo en vestidos de día, blusas o incluso en accesorios como bolsos y zapatos. Para equilibrarlo, combínalo con blanco o azul marino, creando un contraste chic y favorecedor.

Cómo usar a tu favor el amarillo como la princesa de Gales

Verde militar

Versátil y sofisticado

El verde militar se ha convertido en un básico del estilo urbano y elegante. Favorece tanto en abrigos estructurados como en pantalones o chaquetas ligeras. Es un color que transmite seriedad pero con modernidad, y combina perfecto con tonos tierra, camel o dorado.

Cómo usar a tu favor el verde como la princesa de Gales

La clave está en identificar qué tono se adapta mejor a tu tono de piel y a la ocasión. Así, igual que Kate Middleton, podrás transmitir autoridad, frescura o sofisticación con solo elegir el color correcto.

