Suscríbete
Moda

Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo

El actor habló sobre la presión que vivió al convertirse en un símbolo sexual durante la saga de vampiros y lobos donde interpretaba a Jacob

November 11, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo

Frazer Harrison/Getty Images

Durante una conversación íntima con Nikki Reed, su excompañera en la saga Crepúsculo, Taylor Lautner abrió su corazón sobre las consecuencias de haber sido convertido en un ícono de deseo mundial cuando apenas era un adolescente.

Puse toda mi identidad en eso. Cuando hago algo, quiero ser el mejor, hacerlo bien… Y en ese momento, esa era mi carrera. Me entregué por completo. Soy una persona que busca agradar, y cuando empecé a sentir que me juzgaban o me quitaban cosas, fue cuando me perdí.
Taylor Lautner.

Crepúsculo - Jacob - Edward y Bella

Jeff Kravitz/FilmMagic

Lautner, quien interpretó a Jacob Black, recordó la presión de mantener una imagen perfecta ante millones de fanáticos que lo veían como un símbolo sexual. Su físico era clave en su carrera. Su sinceridad conmovió a Reed, quien le respondió con empatía:

No puedes ser tan duro contigo mismo. Eras tan joven… Ver cómo creciste y en quién te convertiste me llena de felicidad, porque eso pudo haber tomado un rumbo muy distinto.
Nikki Reed.

Crepúsculo - Jacob

Kevin Winter/Getty Images

Aunque hoy mantiene una vida más tranquila junto a su esposa, también llamada Taylor Dome Lautner, el actor ha usado su plataforma para hablar abiertamente sobre salud mental y los efectos de la fama en los jóvenes.

Crepúsculo Jacob
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Marcas de lujo que usó Kris Jenner
Moda
Todas la marcas que usó Kris Jenner en su cumpleaños 70
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
PANDORA_D_TALISMAN_0184.jpg
Moda
Danna se convierte en la nueva embajadora de esta firma de joyería
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
made-in-mexico-los-disenadores-que-estan-conquistando-la-escena-global-de-la-moda.png
Moda
Made in México: los diseñadores que están conquistando la escena global de la moda
November 04, 2025
 · 
Caras
PS2025082217873_3.jpg
Moda
Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Isabel-Burr-primer-look-de-novia
Moda
Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar
Con una carrera que ha ido de la comedia al drama, Isabel Burr se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, gracias a su impecable trabajo en la pantalla chica. Para esta sesión de fotos, la actriz se metió en personaje e interpretó a una (o a varias mujeres) que sueñan con llegar de blanco hasta el altar… Y nos convenció.


October 27, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Moda
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Te contamos el precio y la marca del bolso que usó la dueña del corazón más deseado del paddock
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_single_16_1x1_RGB.jpg
Moda
Pandora ilumina la temporada con The Nightmare Before Christmas
Este otoño, esta colección une la nostalgia de Halloween con la magia de la Navidad: The Nightmare Before Christmas, inspirada en el universo creado por Tim Burton y protagonizada por el carismático dúo Jack Skellington y Zero
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Unknown (1).jpeg
Moda
Entre flores y memorias: Bimba y Lola celebra el Día de Muertos con Pia Riverola”
Bimba y Lola celebra el Día de Muertos con “Trazas”, la nueva exposición de Pia Riverola
October 24, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Selena Gomez revela cuál es su vestido de novia favorito
Moda
Selena Gomez revela cuál fue su vestido favorito de su boda con Benny Blanco
La cantante habló por primera vez sobre su boda y dijo cuál de los tres vestidos que usó fue su favorito
October 22, 2025
 · 
Tania Franco