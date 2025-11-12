Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo

Durante una conversación íntima con Nikki Reed, su excompañera en la saga Crepúsculo, Taylor Lautner abrió su corazón sobre las consecuencias de haber sido convertido en un ícono de deseo mundial cuando apenas era un adolescente.

Puse toda mi identidad en eso. Cuando hago algo, quiero ser el mejor, hacerlo bien… Y en ese momento, esa era mi carrera. Me entregué por completo. Soy una persona que busca agradar, y cuando empecé a sentir que me juzgaban o me quitaban cosas, fue cuando me perdí. Taylor Lautner.

Jeff Kravitz/FilmMagic

Lautner, quien interpretó a Jacob Black, recordó la presión de mantener una imagen perfecta ante millones de fanáticos que lo veían como un símbolo sexual. Su físico era clave en su carrera. Su sinceridad conmovió a Reed, quien le respondió con empatía:

No puedes ser tan duro contigo mismo. Eras tan joven… Ver cómo creciste y en quién te convertiste me llena de felicidad, porque eso pudo haber tomado un rumbo muy distinto. Nikki Reed.

Kevin Winter/Getty Images

Aunque hoy mantiene una vida más tranquila junto a su esposa, también llamada Taylor Dome Lautner, el actor ha usado su plataforma para hablar abiertamente sobre salud mental y los efectos de la fama en los jóvenes.