Ashley Park deslumbra con un vestido Dolce & Gabbana y alta joyería de Fendi

La actriz estadounidense apostó por un look de lujo absoluto, combinando la sofisticación italiana con piezas de alta joyería valuadas en más de 100 quilates de diamantes

Diciembre 17, 2025 • 
Tania Franco
Ashley Park asistió a la premiere en París de la quinta temporada de Emily in Paris, celebrada el 15 de diciembre de 2025 en el icónico cine Le Grand Rex, uno de los recintos más emblemáticos de la capital francesa. El evento reunió al elenco principal de la serie de Netflix para celebrar el estreno de la nueva entrega, en un escenario que encapsula el glamour y la elegancia parisina que define a la producción.

Ashley Park volvió a confirmar su estatus como referente de estilo al aparecer con un impactante look firmado por Dolce & Gabbana, acompañado de exquisita joyería de Fendi, en una de sus más recientes apariciones públicas. La actriz, conocida por su elegancia moderna y presencia escénica, eligió una combinación que celebró el glamour clásico con una ejecución contemporánea.

La actriz lució un collar de la colección Haute Joaillerie, compuesto por 90.39 quilates de diamantes talla pera, 5.58 quilates de diamantes talla marquesa, 3.61 quilates de diamantes talla brillante redondo y 1.97 quilates de diamantes adicionales, todos engastados en oro blanco de 18 quilates. Una pieza de gran impacto visual que aportó luz y movimiento al conjunto.

Completaron el styling unos aretes de la colección L’Heure du Diamant, con 5.04 quilates de diamantes talla pera en oro blanco de 18 quilates, y un anillo de la colección Precious Lace, que integró 0.81 quilates de diamantes y 1.86 quilates de diamantes talla pera, también en oro blanco de 18 quilates. El resultado fue un look impecable donde la moda y la alta joyería dialogaron con equilibrio y sofisticación.

