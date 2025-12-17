Suscríbete
Christina Aguilera celebra la Navidad en París con nuevo álbum

La cantante comparte una postal navideña desde la ciudad luz mientras presenta su proyecto musical grabado en directo

Diciembre 17, 2025 • 
Tania Franco
Christina Aguilera celebra la Navidad en París con nuevo álbum

París se convirtió en el escenario perfecto para que Christina Aguilera diera inicio a la temporada navideña. La cantante compartió una serie de imágenes desde la capital francesa en las que combina luces festivas, elegancia y música, confirmando que su espíritu decembrino llega acompañado de un nuevo lanzamiento.

A través de redes sociales, Aguilera anunció que su álbum y filme en vivo ya están disponibles, un proyecto que captura presentaciones íntimas y emotivas, grabadas en un entorno cuidadosamente curado. “Christmas in Paris is here”, escribió la artista, enviando un mensaje directo y cálido a sus seguidores alrededor del mundo.

El lanzamiento refuerza la conexión de Christina Aguilera con los clásicos navideños y su capacidad vocal, al tiempo que consolida a París como el telón de fondo ideal para una propuesta que mezcla nostalgia, glamour y celebración.

Christina aguilera Paris
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
