Christina Aguilera celebra la Navidad en París con nuevo álbum

París se convirtió en el escenario perfecto para que Christina Aguilera diera inicio a la temporada navideña. La cantante compartió una serie de imágenes desde la capital francesa en las que combina luces festivas, elegancia y música, confirmando que su espíritu decembrino llega acompañado de un nuevo lanzamiento.

A través de redes sociales, Aguilera anunció que su álbum y filme en vivo ya están disponibles, un proyecto que captura presentaciones íntimas y emotivas, grabadas en un entorno cuidadosamente curado. “Christmas in Paris is here”, escribió la artista, enviando un mensaje directo y cálido a sus seguidores alrededor del mundo.

El lanzamiento refuerza la conexión de Christina Aguilera con los clásicos navideños y su capacidad vocal, al tiempo que consolida a París como el telón de fondo ideal para una propuesta que mezcla nostalgia, glamour y celebración.