Entretenimiento

Murió el actor Juan José Zerboni, famoso por su participación en “Mujeres asesinas”

A los 72 años falleció el actor, director, productor y locutor, precursor del teatro en México

Diciembre 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
juan-jose-zerboni.jpg

Juan José Zerboni falleció el fin de semana. La triste noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por parte de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales. Su último trabajo en las telenovelas fue en “El extraño retorno de Diana Salazar”, donde dio vida a “Quevedo” y actuó junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Nacido en la capital mexicana, debutó profesionalmente en el taller de teatro CasAzul, donde participó en la puesta en escena de “El enfermo imaginario”, que marcó el inicio de su carrera teatral. A lo largo de su trayectoria, destacó en varios proyectos en el teatro y la televisión, donde participó en “Mujeres Asesinas”, “Lotería del crimen” y más. Además, dejó huella en el doblaje prestando su voz a producciones como “La vida bella”, “Expedientes de lo inexplicable”.

Dentro de sus actuaciones más recordadas están la serie “Triada”, en la que actuó junto a Maite Perroni, David Chocarro y Flavio medina en 2022. Su carrera en la industria del entretenimiento empezó a los 57 años a diferencia de sus demás colegas. Antes de dedicarse de lleno al arte, trabajó durante años en un call center, el cual dejó para seguir su sueño de ser actor.

Además de actuar, también se involucró en la producción de obras y en la difusión del teatro a través del programa radiofónico Entre Bambalinas, de cual fue productor, director y conductor durante más de ocho años.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
