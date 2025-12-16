Tiffany & Co. presenta su campaña protagonizada por Anya Taylor-Joy

Desde Nueva York, ciudad donde nació Tiffany & Co., Anya viaja a Londres, Tokio y de regreso, y es testigo de momentos íntimos en los que se intercambian las icónicas Tiffany Blue Box® y se celebra el amor en todas sus formas. En el corazón de la campaña se encuentra el tema central: “el amor es un regalo”, un mensaje que reafirma el lugar de Tiffany & Co. como destino definitivo para obsequios extraordinarios y expresiones de amor, reflejado en los Tiffany ICONS que Anya luce, desde HardWear hasta Lock, T y Knot.

En la campaña, Anya también porta diseños de la nueva colección Bird on a Rock by Tiffany, mientras despliega una cinta de satén blanco el motivo central de la narrativa alrededor de una Tiffany Blue Box®. La cinta guía a Anya alrededor del mundo mientras experimenta diversas facetas y expresiones del amor, desde el romántico hasta el familiar y el amor propio.

La historia termina donde comenzó: en las calles nevadas de Nueva York, frente a las puertas de The Landmark, la tienda insignia de Tiffany & Co. La voz en off de Anya cierra con un mensaje que encapsula el espíritu de la temporada: “Ya sea compartido con otro o con nosotros mismos, el amor, en todas sus facetas, es el regalo más preciado de todos.”

La campaña Love is a Gift de Tiffany & Co. se estrenó hoy, 28 de octubre, a nivel mundial, con presencia en plataformas digitales y redes sociales.