Los looks más icónicos de Belly en “The Summer I Turned Pretty” de la tercera temporada

The Summer I Turned Pretty se ha convertido en la serie del verano no solo por su historia de amor y triángulos adolescentes, sino también por el impacto en la moda. Con más de 25 millones de espectadores en su última temporada, los outfits de Belly conquistaron redes sociales, se agotaron en minutos y ahora son referencia obligada de estilo.

Desde vestidos románticos hasta bikinis icónicos, la protagonista marcó tendencia con cada aparición en pantalla. Si tú también quieres recrear su estilo coastal chic, aquí te dejamos los looks más virales de la serie, las marcas detrás de ellos y los episodios donde aparecieron.

Reformation – temporada 3, Episodio 1 “Last Season”

Belly inaugura la tercera temporada con un toque fresco y romántico usando el Analise Dress de Reformation en el episodio 1 “Last Season”. Este vestido floral en tonos azul y crema, combinado con las sandalias Carina Wedge de Castañer, Belly lleva la estética coastal chic a otro nivel. El look se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans y hoy es considerado un básico para recrear el estilo effortless de la serie.

Solid & Striped – Temporada 3, Episodio 1 “Last Season”

Uno de los bikinis más icónicos del verano: el The Daphne Bikini Top de Solid & Striped en color azul cielo. Con un diseño clásico de aros, tirantes finos y detalle central con flor, este bikini evoca nostalgia costera y estética retro, perfecto para las escenas playeras de la serie.

Belly lo combina con los shorts Ribcage de Levi’s en tono Noe Departure, logrando un look fresco, juvenil y relajado que arrasó en redes sociales y se agotó poco después de aparecer en pantalla.

Staud – Temporada 3, Episodio 8 “Last Kiss”

Apostó por un look romántico y minimalista con el “Dena Dress” de Staud durante el episodio 8 “Last Kiss” de la tercera temporada. Este vestido blanco de tirantes finos y corte fluido encarna la estética limpia y elegante que caracteriza a la serie. C

ombinado con las sandalias Julianna Weekend Nappa Leather de Schutz, el conjunto refleja una madurez y un aire sofisticado que marcan un antes y un después en el estilo de la protagonista. Este look se volvió uno de los más virales de la temporada y agotó existencias rápidamente tras su aparición en pantalla.

Reformation – Temporada 3, Episodio 6 “Last Name”

En el episodio 6 “Last Name” de la tercera temporada, Belly, sorprendió con un look sofisticado y maduro: el Grace Linen Two Piece de Reformation. Este conjunto de lino en color rojo intenso, compuesto por top sin mangas y mini falda, refleja la evolución de su personaje y marca uno de los momentos fashion más comentados de la temporada.

Con líneas minimalistas y un aire old money, este outfit se viralizó en redes sociales y es uno de los favoritos para recrear la estética elegante y segura de Belly.

Victoria Beckham – Temporada 3, Episodio 4 “Last Stand”

Uno de los looks más elegantes y minimalistas de toda la serie: el Cami Floor-Length Dress de Victoria Beckham. Este vestido largo satinado en color marfil, de tirantes finos y silueta fluida, representa la evolución sofisticada de su personaje. La pieza, valorada en más de mil dólares, se convirtió en un fenómeno en redes sociales y muestra cómo The Summer I Turned Pretty ha influido directamente en las tendencias de moda 2025, apostando por básicos de lujo y estética quiet luxury.

Max Mara – Temporada 3, Episodio 11 “At Last”

¡Un look parisino relajado y chic! El Tenna Stripe Top de Max Mara, combinado posiblemente con los Jessica Pleated Shorts de la misma marca. Este top de rayas marrón y blanco, estilo halter y silueta ajustada, refleja la evolución cosmopolita de Belly y su aire más sofisticado en París.

Este conjunto rápidamente se volvió uno de los favoritos de los fans por su versatilidad y su toque europeo effortless, perfecto para recrear la estética de la serie más allá de la playa.

Simkhai - Temporada 3, Episodio 11 “At Last”

Uno de los outfits más románticos y comentados de The Summer I Turned Pretty: Belly (interpretada por Lola Tung) luce este vestido midi de algodón en tono amarillo pastel de Simkhai durante el final de la tercera temporada.

Los looks de Belly en The Summer I Turned Pretty no solo acompañan la evolución del personaje, sino que también se convirtieron en un fenómeno de moda global. Cada outfit cuenta una historia y refleja la estética coastal chic que define a la serie.

Con millones de búsquedas en redes y muchas de estas prendas ya agotadas, queda claro que la moda de Cousins Beach marcó tendencia en 2025 y seguirá inspirando a fans de todas partes.