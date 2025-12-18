Suscríbete
Entretenimiento

Sofía Vergara estrena nuevo romance con empresario joyero 14 años menor que ella

La actriz presentó en redes sociales a su nuevo novio con una emotiva publicación que ha generado sorpresa entre sus seguidores

Diciembre 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sofia-vergara-romance.jpeg

Luego de semanas de especulaciones sobre su vida sentimental, la colombiana Sofía Vergara publicó fotos con su nueva pareja con quien se dio una nueva oportunidad en el amor, se trata del empresario estadounidense Douglas Chabbott, con quien había sido vista en diversas ocasiones desde mediados del año.

Sofía confirmó que tiene un romance con el hombre que conquistó su corazón. En su cuenta de Instagram, publicó una foto de ellos juntos en un restaurante de Nueva York, donde ambos aparecen muy sonrientes, con un mensaje que dice, “Te amo”.

El romance de Sofía de 53 años surge después de su divorcio del actor Joe Manganiello en 2024 y la relación posterior que tuvo con el cirujano Justin Saliman, la cual terminó a inicios de este año.

El nuevo novio de Sofía Vergara tiene 39 años, es un empresario dedicado al mundo de la joyería de lujo. Actualmente es vicepresidente de Dasan Inc. A pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos, todo parece indicar que se entienden muy bien y que este no es un obstáculo para la pareja que anteriormente ha sido captada en eventos sociales.

Ambos llevaban varios meses saliendo. En septiembre fueron vistos en el concierto del grupo Oasis en Pasadena (California). Sin embargo, los rumores de su romance comenzaron en mayo, a la salida del hotel Eden Roc en la ciudad francesa de Antibes durante el festival de Cannes, donde ambos fueron captados juntos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
