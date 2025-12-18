Jennifer Lawrence bromea con Leonardo DiCaprio por la edad de sus parejas

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence sorprendieron al reunirse para entrevistarse mutuamente en un medio de Estados Unidos, en una conversación relajada que rápidamente llamó la atención del público. Sin embargo, hubo un momento que pasó casi desapercibido… hasta que internet hizo lo suyo.

Durante la charla, Jennifer Lawrence lanzó un comentario que muchos interpretaron como un mini roast dirigido a la fama de DiCaprio por salir con mujeres considerablemente más jóvenes. Con tono divertido, la actriz dijo:

Me encantó verte ser papá, ‘Uno tras otro’. Me da mucha pena que no tengas una hija adolescente. Te verías increíble con una. Jennifer Lawrence.

La frase se volvió viral por el doble sentido que encierra, especialmente considerando que Leonardo DiCaprio tiene 51 años y es protagonista de uno de los memes más persistentes de la cultura pop: el famoso “Too old for DiCaprio”.

Desde hace años, existe la broma recurrente de que el actor solo sale con mujeres menores de 25, al punto de que cumplir esa edad se ha convertido en un “evento cultural” marcado por pasteles, camisetas y publicaciones irónicas que celebran haber “salido de la lista de Leo”.

Aunque ni Lawrence ni DiCaprio reaccionaron de forma explícita al comentario, el momento fue suficiente para que redes sociales lo calificaran como uno de los roasts más finos y elegantes vistos en una entrevista reciente.